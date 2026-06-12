Иран заявил о готовности применить силу для контроля над Ормузским проливом

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил, что Тегеран при необходимости будет использовать военные средства для обеспечения нового порядка в Ормузском проливе. Иран проводит консультации с Оманом, Китаем и другими странами.

Министр иностранных дел Иран а Аббас Аракчи сделал заявление, в котором подтвердил готовность Тегерана применить военную силу для установления контроля над Ормузским проливом в случае необходимости.

Это заявление прозвучало на фоне консультаций, которые Иран проводит с Оманом, Китаем и другими заинтересованными странами относительно формирования нового правового режима в этом стратегически важном водном пути. Аракчи подчеркнул, что после создания нового правового режима Тегеран оставляет за собой право задействовать военные средства для обеспечения его соблюдения. Глава иранского внешнеполитического ведомства также анонсировал скорую публикацию совместного заявления по вопросу управления судоходством в Ормузском проливе.

По его словам, переговоры с зарубежными партнёрами находятся на завершающей стадии, и стороны близки к подписанию меморандума о взаимопонимании. Он не исключил, что этот документ может быть подписан в ближайшие дни. Ранее иранский министр сообщил, что первое соглашение между Ираном и США содержит положения, связанные с вопросами судоходства, и станет первым этапом договорённостей, которые также предусматривают восстановление и экономическое развитие страны. В Тегеране подтвердили, что ключевые положения меморандума согласованы, однако документ не является окончательным и требует одобрения верховного лидера.

Позднее иранские СМИ опубликовали план из четырнадцати пунктов, который, по утверждению представителей США, не соответствует действительности. Этот план включает пункты о невмешательстве во внутренние дела Ирана, свободе судоходства, снятии санкций и отказе от создания ядерного оружия. Тем временем источники в регионе отмечают, что любое изменение режима управления Ормузским проливом может иметь серьёзные последствия для мировых энергетических рынков, поскольку через него проходит значительная часть глобальных поставок нефти.

Иран, контролирующий северное побережье пролива, настаивает на своём праве регулировать судоходство в своих территориальных водах, что вызывает озабоченность у международного сообщества. Консультации с Оманом и Китаем свидетельствуют о попытке Тегерана заручиться поддержкой ключевых игроков перед возможными односторонними действиями. Наблюдатели полагают, что новое заявление Аракчи направлено на усиление переговорных позиций Ирана и может быть сигналом как внутренней аудитории, так и внешним силам. В ближайшие дни ожидается публикация совместного заявления, которое прояснит дальнейшие шаги сторон.

Международное сообщество призывает к сдержанности и поиску дипломатического решения, чтобы избежать эскалации в одном из самых загруженных морских коридоров мира. Иран, в свою очередь, настаивает на том, что его действия направлены исключительно на защиту национальных интересов и суверенитета. Переговоры с США, по словам иранских чиновников, продолжаются, и подписание меморандума станет важным шагом к стабилизации ситуации. Однако любые попытки силового давления со стороны Тегерана могут привести к международным осложнениям и росту напряжённости в регионе.

Эксперты предупреждают, что введение нового правового режима без широкого консенсуса может спровоцировать конфликты между пользователями пролива. Иран пока не раскрывает детали предлагаемых изменений, но подчёркивает, что они будут соответствовать международному морскому праву. Ожидается, что совместное заявление с Оманом и Китаем прояснит позиции сторон и станет основой для дальнейшего диалога. В Тегеране также отмечают, что переговоры с США носят взаимовыгодный характер и направлены на снятие санкций, что может способствовать экономическому развитию страны.

Тем не менее жёсткие заявления относительно возможного применения силы вызывают беспокойство в мировых столицах. В Вашингтоне пока не прокомментировали слова иранского министра, однако ранее администрация Трампа отменила масштабные бомбардировки иранских объектов, сообщив, что переговоры перешли на высший уровень. Стороны, по всей видимости, стремятся избежать прямого столкновения, но сохраняют взаимное недоверие. Иран настаивает на том, что его военные приготовления носят оборонительный характер и связаны исключительно с обеспечением нового правового режима.

Международное агентство по морскому судоходству внимательно следит за развитием событий и призывает все стороны к соблюдению норм международного права. В случае введения односторонних мер со стороны Ирана возможны ответные действия со стороны США и их союзников, что может привести к блокаде пролива или военным инцидентам. Пока же дипломатические каналы остаются открытыми, и Тегеран продолжает консультации с заинтересованными сторонами. Ожидается, что в ближайшее время будут опубликованы дополнительные подробности планируемого соглашения.

Иран подчёркивает, что его цель - не конфронтация, а создание стабильной и предсказуемой системы управления судоходством, которая будет учитывать интересы всех участников. Тем не менее заявление Аракчи о возможности применения силы добавляет напряжённости в и без того сложную ситуацию вокруг Ормузского пролива. Мировое сообщество надеется на мирное урегулирование и предотвращение любого военного конфликта, способного нарушить глобальные поставки энергоносителей. Впереди - важные переговоры и, возможно, исторические соглашения, которые определят будущее этого ключевого морского пути





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