Иран отвечает США ударом по военной базе и требует вывода американцев из залива

КСИР объявил о ответном ударе по американской базе после атаки вблизи Бендер‑Аббаса, США сообщают о сбитых беспилотниках, а Иран и Россия обсуждают вопросы замороженных активов и урана

Корпус стражей Исламской революции ( КСИР ) объявил о проведении ответного удара по американской военной базе, с которой, по их сведениям, была осуществлена атака на район рядом с аэропортом Бендер‑Аббас.

По заявлению КСИР, размещенному на телеканале Press TV, удар был направлен на объект, из которого, по их мнению, запускались иранские беспилотники, направленные против США. Организация подчеркнула, что если Соединённые Штаты продолжат агрессивные действия, Иран будет вынужден принимать более решительные и масштабные меры, включая расширение зоны поражения и усиление оборонительных возможностей.

В ответ американские силы сообщили о том, что им удалось сбить четыре иранских ударных беспилотных аппарата и нанести удар по наземной станции управления в районе Бендер‑Аббас, откуда, по их оценкам, готовились к запуску ещё один беспилотник. Представитель американского военного ведомства, цитируемый Reuters, отметил, что действия США направлены на нейтрализацию угрозы и предотвращение дальнейших атак со стороны Ирана. При этом официальные лица США указали, что будут продолжать мониторинг ситуации и готовы к дополнительным действиям при необходимости.

В политическом контексте в Тегеране звучали призывы к выводу американских войск из Персидского залива, которые, по мнению иранских экспертов, могут способствовать стабилизации региона и открыть путь к новому пакту о ненападении между Ираном и странами Персидского залива. Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни заявил, что Иран не видит препятствий для сотрудничества с соседними государствами, но реальное развитие партнерства возможно лишь после ухода США и Израиля из зоны конфликта.

Он также отметил, что Иран намерен восстановить доступ к замороженным активам, которые, по его словам, были незаконно блокированы американской стороной. Президент США Дональд Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social указал два возможных сценария обращения с иранским обогащённым ураном: либо передача его США для уничтожения, либо уничтожение на месте совместно с Ираном, причём предпочтительным считается второй вариант. Трамп подчеркнул, что замороженные активы могут быть разблокированы только после того, как Иран будет соблюдать условия, определённые Вашингтоном.

Российская Федерация выразила готовность участвовать в решении вопроса с обогащённым ураном, если Тегеран обратится с соответствующим запросом. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия может принять материал в рамках сделки, направленной на дальнейшее использование урана в качестве топлива для иранских реакторов. При этом Москва отрицает любые попытки навязывания условий, подчёркивая, что предложение основано на опыте совместного всеобъединённого плана действий, реализуемого в прошлые годы





