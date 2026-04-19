Иран вновь перекрыл Ормузский пролив: мир на грани новой нефтяной войны

Иран закрыл Ормузский пролив, обвинив США в морской блокаде. Эксперты предупреждают о катастрофических последствиях для мировой экономики, включая резкий рост цен на нефть, срыв поставок продовольствия и удобрений. На фоне истекающего перемирия регион вновь погружается в атмосферу эскалации напряженности.

Иран вновь принял решение о закрытии стратегически важного Ормузского пролива, аргументируя это продолжающейся морской блокадой со стороны Соединенных Штатов. Это решение, принятое на фоне непрочного перемирия между Вашингтоном и Тегераном, стремительно возвращает регион к сценарию эскалации конфликта, вызывая серьезные опасения у мирового сообщества. Эксперты предупреждают о неизбежной цепной реакции, которая может привести к скачку цен на нефть , серьезным перебоям в поставках критически важных товаров, таких как топливо, удобрения и продовольствие, и, как следствие, к глобальному продовольственному кризису.

Ситуация вокруг Ормузского пролива за последние сутки претерпела драматические изменения. Если накануне ожидалось восстановление судоходства по мере приближения к концу перемирия между США и Ираном, и даже заявление Тегерана о полном открытии пролива вызвало позитивную реакцию на мировых рынках, то теперь реальность оказалась иной. Иранские военные подчеркнули, что ограничения останутся в силе до тех пор, пока действует американская блокада, и подкрепили свои слова действиями, обстреляв суда у побережья Омана. Одновременно Тегеран дал понять, что готов к новым военным действиям в случае возобновления конфликта, несмотря на текущие дипломатические обсуждения с США. Сообщается, что соглашение между сторонами достигнуто не было.

Закрытие Ормузского пролива, являющегося одним из важнейших мировых морских коридоров, имеет далеко идущие последствия, выходящие далеко за рамки лишь роста цен на нефть. Как отмечают иностранные СМИ, даже временное открытие пролива в рамках 10-дневного перемирия не смогло предотвратить нарушения в поставках авиационного топлива, удобрений и промышленного углекислого газа. Это запустило эффект домино: от угрозы отмены авиарейсов до реального риска глобального продовольственного кризиса. Особую тревогу вызывает ситуация с поставками удобрений, значительная часть которых проходит через Ормузский пролив. Снижение их доступности может привести к падению урожайности, дальнейшему росту цен на продукты питания и усилению продовольственной нестабильности, особенно в уязвимых регионах, таких как Африка. По оценкам Всемирного банка, число людей, страдающих от острой нехватки еды, может вырасти на 20%.

Противоречивые заявления сторон вызвали настоящий хаос в регионе. Суда, направлявшиеся к проливу, были вынуждены останавливаться и разворачиваться. В один из моментов группа танкеров прошла через пролив единым конвоем, что является необычной тактикой в условиях текущего конфликта. Иранские власти предупредили суда о запрете прохода, настаивая на снятии ограничений со стороны США. Морская блокада со стороны США также продолжается, вынуждая десятки судов разворачиваться. Моряки оказались в подвешенном состоянии, ожидая дальнейших указаний и стремясь покинуть регион до возможного ухудшения ситуации. Президент США Дональд Трамп уже заявил о недопустимости шантажа со стороны Ирана и предупредил о возможном прекращении перемирия, если соглашение не будет достигнуто. Фактически, стороны откатились к прежнему уровню противостояния, характеризующемуся двумя параллельными блокадами.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что пролив находится под полным контролем Исламской Республики, и раскритиковал действия США, назвав их 'неуклюжими и невежественными'. Решение о повторном закрытии было принято всего через несколько часов после кратковременного открытия, которое успело повлиять на мировые цены на нефть. На фоне этих событий сообщается об инцидентах, связанных с обстрелом танкера у побережья Омана иранскими катерами, предположительно связанными с Корпусом стражей исламской революции. К счастью, экипаж не пострадал. Также были зафиксированы повреждения контейнеровоза и подозрительный взрыв рядом с круизным судном. Эти события лишь усиливают напряженность и осложняют дипломатические усилия по деэскалации конфликта.

Британские военные подтвердили, что иранские катера открыли огонь по танкеру. В свою очередь, США продолжают свою морскую блокаду иранских портов, развернув десятки судов. На фоне этих событий, Израиль, по мнению некоторых экспертов, выходит из этого конфликта проигравшим. Ситуация остается крайне нестабильной, и мир с тревогой ожидает дальнейшего развития событий, опасаясь глобальных последствий. История вновь демонстрирует, насколько хрупким может быть мир и как быстро геополитические напряжения могут привести к экономическим потрясениям





