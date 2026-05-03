Иран успешно конкурирует с США в интернет-пространстве, используя мемы и пропагандистские ролики. Король Карл III продемонстрировал английский юмор во время визита в США. Турция значительно повышает стоимость вида на жительство для граждан многих стран, включая Россию.

Одним из наиболее неожиданных аспектов иран о-американской войны стало то, что Иран успешно конкурирует с США в интернет-пространстве, используя мемы и пропагандистские ролики. Западные СМИ признают, что иран ские мемы оказались эффективным инструментом воздействия на мировую аудиторию.

В частности, компания Explosive Media, насчитывающая менее 10 сотрудников, выпускает мини-мультфильмы с персонажами из Lego, которые быстро распространяются в соцсетях. Например, в одном из последних роликов президент США Дональд Трамп является на переговоры, но от Ирана на них никто не приходит. Трамп то угрожает, то обещает «отличную сделку», пока не получает записку с надписью «заткнись». Иранские мемы высмеивают не только политиков США, но и их союзников, используя искусственный интеллект для создания контента в режиме реального времени.

The Economist даже утверждает, что Иран побеждает в виртуальной войне за умы мировой аудитории. С 27 по 30 апреля король Карл III совершил визит в США, продемонстрировав мастер-класс английского юмора. В начале поездки шутили в основном американцы: Дональд Трамп заявил в соцсетях, что хотел бы жить в Букингемском дворце, а при встрече с монархом — что его мать была влюблена в Чарльза, когда тот был принцем.

На банкете в Белом доме Карл III ответил в том же духе, напомнив, что если бы не Великобритания, американцы говорили бы на французском языке. Он также отметил, что идея перестройки Восточного крыла Белого дома, где Трамп строит бальный зал, пришла президенту после визита в Виндзорский замок. Король даже подарил президенту колокол с британской подлодки Trump, спущенной на воду в 1944 году, и посоветовал: «Если вам понадобится связаться с нами, просто позвоните».

Турция решила изменить свою миграционную политику, значительно повысив стоимость вида на жительство для граждан многих стран, включая Россию. С 1 мая расценки вырастут в 10 и более раз. Например, для россиян стоимость ВНЖ увеличится в 14 раз. Ранее годичный ВНЖ стоил около $85, теперь он обойдется в $630, а двухлетний — в $1260.

Изменения затронут граждан США, Китая, Индии, Австралии, многих бывших республик СССР, а также десятки других государств. Кроме того, Турция изменила методику расчета стоимости ВНЖ для стран, не входящих в этот список. Это может означать ужесточение миграционной политики, что вызовет недовольство среди иностранцев, планирующих переехать в страну





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Иран США Мемы Турция ВНЖ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Рябков: решение о приостановке инспекции по СНВ-III принято по согласованию сторонРешение о приостановке инспекции по СНВ-III принято по согласованию сторон, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков:

Read more »

ВВП Китая в 2020 году вырос на 0,7%, несмотря на пандемиюВВП Китая в 2020 году вырос на 0,7%, несмотря на пандемию. Динамика за III квартал оказалась на уровне 4,9%, сообщило Государственное статистическое управление страны:

Read more »

Американская навигационная спутниковая система GPS. История и развитие проекта6 ноября американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с навигационным спутником GPS III. Мы подготовили материал о спутниковой системе GPS:

Read more »

ВВП России за январь - сентябрь сократился на 3,5%Росстат ранее оценил спад ВВП в III квартале в 3,6% в годовом выражении

Read more »

Пол Маккартни выпустил «карантинный» альбомОдин из создателей группы The Beatles музыкант Пол Маккартни выпустил свой новый альбом «McCartney III». Пластинка была записана в домашней студии во время карантина.

Read more »

Минцифры запустило новую версию портала госуслуг в тестовом режимеСтарый портал госуслуг планируется закрыть в III квартале 2021 года, сообщил глава министерства Максут Шадаев

Read more »