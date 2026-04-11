Head Topics

Иран и США начали третий раунд переговоров в Исламабаде: ключевые вопросы и перспективы

Политика News

📆4/11/2026 9:28 PM
📰aifonline
190 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 96% · Publisher: 68%

В пакистанской столице стартовал третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США. Обсуждаются вопросы контроля над Ормузским проливом, снятия санкций и другие ключевые темы, влияющие на региональную и глобальную безопасность. Оценивается возможность достижения соглашения о прекращении огня и долгосрочном урегулировании.

Москва, 12 апреля – АиФ-Москва. Делегации Иран а и Соединенных Штатов начали третий раунд переговоров в пакистанской столице, сообщает агентство Tasnim. Переговоры проходят при участии официальных лиц Пакистана, выполняющих роль посредников в этом процессе. “Несколько минут назад делегации переговорщиков Иран а и США приступили к новому раунду консультаций с участием пакистанских официальных лиц, выступающих в качестве посредников,” – говорится в сообщении информагентства.

Эта встреча следует за предыдущими, которые проходили в напряженной обстановке, и многие эксперты оценивают ее как критически важную для стабилизации отношений между двумя странами. Обсуждаются ключевые вопросы, включая возможность достижения долгосрочного соглашения, которое бы урегулировало многочисленные спорные моменты и снизило напряженность в регионе. В частности, речь идет о контроле над Ормузским проливом, жизненно важном судоходном маршруте, через который осуществляется значительная часть мировой торговли нефтью. Успех этих переговоров будет зависеть от готовности обеих сторон к компромиссам и поиску взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы каждой из стран, а также общую региональную безопасность. Сообщается, что ключевым вопросом обсуждения является снятие санкций с Ирана в обмен на ограничения в ядерной программе. \Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее высказывался о достижении предварительного соглашения с иранской стороной, которое подразумевало прекращение огня на две недели. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива, что было расценено как положительный сигнал, свидетельствующий о готовности к диалогу и деэскалации. Переговоры между делегациями США и Ирана начались в субботу в Исламабаде, что указывает на стремление сторон найти платформу для обсуждения вопросов, которые десятилетиями оставались неразрешенными. В состав иранской делегации вошли высокопоставленные лица, включая Аббаса Аракчи, председателя парламента Мохаммада-Багера Галибафа, главу совета национальной безопасности Али Акбара Ахмадиана и руководителя Центрального банка Абдольнасера Хеммати. Со стороны Соединенных Штатов в переговорах принимают участие вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник президента США Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, который играет значительную роль в дипломатических усилиях. Присутствие таких влиятельных фигур с обеих сторон подчеркивает важность этих переговоров и надежды на достижение значимых результатов. Эксперты отмечают, что состав делегаций указывает на стремление сторон не только к обсуждению текущих вопросов, но и к поиску стратегических решений, которые могли бы изменить вектор развития отношений между странами на долгосрочную перспективу. \По информации, предоставленной агентством Tasnim, переговоры между представителями США и Ирана в Исламабаде могут быть продлены еще на один день, что свидетельствует о сложности обсуждаемых вопросов и стремлении сторон добиться максимального прогресса. По данным Financial Times, в ходе предыдущих раундов переговоров в Исламабаде сторонам не удалось достичь значительного прогресса в решении вопроса о контроле над Ормузским проливом, что подчеркивает сложность достижения компромисса по данному вопросу. Несмотря на трудности, наблюдатели сохраняют осторожный оптимизм, отмечая, что сам факт проведения переговоров является позитивным знаком. Переговоры в Пакистане, безусловно, имеют большое значение для будущего ближневосточного региона и глобальной безопасности. Успех этих консультаций может способствовать снижению напряженности, открытию новых возможностей для сотрудничества и решению других важных вопросов, таких как обмен заключенными и другие гуманитарные аспекты. Важно отметить, что помимо вопросов, которые обсуждаются непосредственно в рамках переговоров, на ход и результаты этих встреч также оказывают влияние другие факторы, в том числе, глобальная политическая обстановка, региональные конфликты и позиции других стран. Все эти факторы необходимо учитывать при оценке перспектив достижения соглашений и стабилизации отношений между США и Ираном. Процесс переговоров сложен и требует длительного времени, но надежда на мирное урегулирование сохраняется

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-12 00:28:29