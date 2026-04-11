Иран и США начали третий раунд переговоров в Исламабаде: ключевые вопросы и перспективы

В пакистанской столице стартовал третий раунд переговоров между делегациями Ирана и США. Обсуждаются вопросы контроля над Ормузским проливом, снятия санкций и другие ключевые темы, влияющие на региональную и глобальную безопасность. Оценивается возможность достижения соглашения о прекращении огня и долгосрочном урегулировании.

Москва, 12 апреля – АиФ-Москва. Делегации Иран а и Соединенных Штатов начали третий раунд переговоров в пакистанской столице, сообщает агентство Tasnim. Переговоры проходят при участии официальных лиц Пакистана, выполняющих роль посредников в этом процессе. “Несколько минут назад делегации переговорщиков Иран а и США приступили к новому раунду консультаций с участием пакистанских официальных лиц, выступающих в качестве посредников,” – говорится в сообщении информагентства.

Эта встреча следует за предыдущими, которые проходили в напряженной обстановке, и многие эксперты оценивают ее как критически важную для стабилизации отношений между двумя странами. Обсуждаются ключевые вопросы, включая возможность достижения долгосрочного соглашения, которое бы урегулировало многочисленные спорные моменты и снизило напряженность в регионе. В частности, речь идет о контроле над Ормузским проливом, жизненно важном судоходном маршруте, через который осуществляется значительная часть мировой торговли нефтью. Успех этих переговоров будет зависеть от готовности обеих сторон к компромиссам и поиску взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы каждой из стран, а также общую региональную безопасность. Сообщается, что ключевым вопросом обсуждения является снятие санкций с Ирана в обмен на ограничения в ядерной программе. \Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее высказывался о достижении предварительного соглашения с иранской стороной, которое подразумевало прекращение огня на две недели. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива, что было расценено как положительный сигнал, свидетельствующий о готовности к диалогу и деэскалации. Переговоры между делегациями США и Ирана начались в субботу в Исламабаде, что указывает на стремление сторон найти платформу для обсуждения вопросов, которые десятилетиями оставались неразрешенными. В состав иранской делегации вошли высокопоставленные лица, включая Аббаса Аракчи, председателя парламента Мохаммада-Багера Галибафа, главу совета национальной безопасности Али Акбара Ахмадиана и руководителя Центрального банка Абдольнасера Хеммати. Со стороны Соединенных Штатов в переговорах принимают участие вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник президента США Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, который играет значительную роль в дипломатических усилиях. Присутствие таких влиятельных фигур с обеих сторон подчеркивает важность этих переговоров и надежды на достижение значимых результатов. Эксперты отмечают, что состав делегаций указывает на стремление сторон не только к обсуждению текущих вопросов, но и к поиску стратегических решений, которые могли бы изменить вектор развития отношений между странами на долгосрочную перспективу. \По информации, предоставленной агентством Tasnim, переговоры между представителями США и Ирана в Исламабаде могут быть продлены еще на один день, что свидетельствует о сложности обсуждаемых вопросов и стремлении сторон добиться максимального прогресса. По данным Financial Times, в ходе предыдущих раундов переговоров в Исламабаде сторонам не удалось достичь значительного прогресса в решении вопроса о контроле над Ормузским проливом, что подчеркивает сложность достижения компромисса по данному вопросу. Несмотря на трудности, наблюдатели сохраняют осторожный оптимизм, отмечая, что сам факт проведения переговоров является позитивным знаком. Переговоры в Пакистане, безусловно, имеют большое значение для будущего ближневосточного региона и глобальной безопасности. Успех этих консультаций может способствовать снижению напряженности, открытию новых возможностей для сотрудничества и решению других важных вопросов, таких как обмен заключенными и другие гуманитарные аспекты. Важно отметить, что помимо вопросов, которые обсуждаются непосредственно в рамках переговоров, на ход и результаты этих встреч также оказывают влияние другие факторы, в том числе, глобальная политическая обстановка, региональные конфликты и позиции других стран. Все эти факторы необходимо учитывать при оценке перспектив достижения соглашений и стабилизации отношений между США и Ираном. Процесс переговоров сложен и требует длительного времени, но надежда на мирное урегулирование сохраняется





