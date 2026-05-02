Иран представил новую «дорожную карту» урегулирования конфликта США

Иран передал Вашингтону расширенный план из 14 пунктов, определяющий ключевые условия для достижения окончательного соглашения, включая гарантии безопасности, вывод войск и снятие блокады. Тегеран выражает глубокое недоверие к США и подчеркивает, что дальнейшее развитие событий зависит от выбора американской стороны.
Иран представил Вашингтону новую «дорожную карту» урегулирования, состоящую из 14 пунктов, в ответ на первоначальную американскую инициативу, включавшую девять предложений. Этот ответ, как сообщает полуофициальное иран ское агентство Tasnim, четко определяет «красные линии» Исламской Республики и содержит ряд ключевых требований, которые Тегеран считает необходимыми для достижения окончательного и всеобъемлющего соглашения.
В основе иранской позиции лежит глубокое недоверие к намерениям США, что неоднократно подчеркивалось иранскими официальными лицами. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что, несмотря на готовность к переговорам, скептицизм в отношении искренности американской стороны сохраняется. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий полностью зависит от выбора, который сделают США – продолжат ли они курс на конфронтацию или предпочтут дипломатический путь.
Иранское предложение включает в себя гарантии безопасности от военных действий, полный вывод американских войск из региона, прилегающего к территории Ирана, немедленное снятие морской блокады и выплату компенсаций за нанесенный ущерб. Кроме того, Тегеран настаивает на прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, и на разработке нового режима управления Ормузским проливом, который бы учитывал интересы всех заинтересованных сторон. Переговоры между США и Ираном, осуществляемые при посредничестве Пакистана и других стран, пока не привели к существенному прогрессу.
Основным камнем преткновения является вопрос о последовательности реализации соглашения. Иран предлагает поэтапный подход, при котором первоочередное внимание уделяется прекращению военных действий, снятию блокады иранских портов и обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Обсуждение ядерной программы, по мнению Тегерана, должно быть отложено на более поздний срок. США, напротив, настаивают на параллельном обсуждении ядерного досье и требуют от Ирана гарантий недопущения разработки ядерного оружия.
Вашингтон выражает неудовлетворенность текущими предложениями Тегерана, считая их недостаточными для обеспечения долгосрочной безопасности в регионе. На фоне этих разногласий истек 60-дневный срок, установленный Резолюцией о военных полномочиях, позволяющей США вести боевые действия без одобрения Конгресса. Администрация Белого дома, сославшись на действующее с 7 апреля перемирие и отсутствие прямых боестолкновений, официально уведомила Конгресс о завершении войны, аргументируя это тем, что дальнейшее законодательное одобрение не требуется.
Однако, несмотря на эту юридическую формальность, военное присутствие США в регионе остается значительным, что вызывает обеспокоенность у Ирана и его союзников. Ситуация осложняется изменением приоритетов в администрации президента США Дональда Трампа. По данным источников, украинский вопрос отошел на второй план, а главным объектом внимания стал Иран. В Белом доме неофициально признают, что переговорный процесс по Украине практически остановился, и спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер переключили свои усилия на иранское направление.
Европейские чиновники отмечают, что ситуация вокруг Украины «застряла» и нуждается в новом импульсе. Таким образом, Иран становится ключевым игроком на ближневосточной арене, и от его позиции будет зависеть дальнейшая судьба региона. Продолжающиеся дипломатические контакты, несмотря на сохраняющееся недоверие, являются единственным путем к предотвращению эскалации конфликта и достижению устойчивого мира. Однако, для этого необходимо, чтобы обе стороны проявили гибкость и готовность к компромиссам.
Иран, со своей стороны, подчеркивает, что готов к конструктивному диалогу, но не намерен отказываться от своих принципиальных требований, направленных на обеспечение безопасности и суверенитета страны. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, сможет ли американская сторона преодолеть свой скептицизм и предложить Ирану условия, которые будут приемлемы для обеих сторон
Иран США Переговоры Ближний Восток Ормузский Пролив Ядерная Программа Дипломатия Конфликт Белый Дом Трамп
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Apple выпустила iPhone 14 в желтом цветеКорпорация Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете. Об этом говорится на сайте компании.
Read more »
Кристиан Хорнер о том, что «Ред Булл» нужен новый шкаф для трофеев: «Еще один мы уже заказали и заполнили»В 2023 году команда завоевала 22 подиума, в том числе 14 побед в 14 гонках.
Read more »
Служащий ВМС США признался в продаже секретных данных разведке КНРВоенный получил от разведки КНР минимум 14 взяток на общую сумму 14 866 долларов.
Read more »
Опубликованы фотографии смартфона Xiaomi 14 Pro в титановом корпусеВ середине прошлой недели были представлены смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi Pro 14.
Read more »
Букмекеры назвали фаворитов чемпионата Европы — 2024 по футболуЕвро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.
Read more »
Чемпионат России по волейболу (жен). 8-й тур. «Уралочка» сыграет с казанским «Динамо», «Заречье-Одинцово» встретится с «Протоном», другие матчиПари Суперлига по волейболу Женщины 8-й тур 14 ноября Уралочка – Динамо-Ак Барс Казань – 14.
Read more »