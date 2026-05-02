Иран представил новую «дорожную карту» урегулирования конфликта США

Иран передал Вашингтону расширенный план из 14 пунктов, определяющий ключевые условия для достижения окончательного соглашения, включая гарантии безопасности, вывод войск и снятие блокады. Тегеран выражает глубокое недоверие к США и подчеркивает, что дальнейшее развитие событий зависит от выбора американской стороны.

Иран представил Вашингтону новую «дорожную карту» урегулирования, состоящую из 14 пунктов, в ответ на первоначальную американскую инициативу, включавшую девять предложений. Этот ответ, как сообщает полуофициальное иран ское агентство Tasnim, четко определяет «красные линии» Исламской Республики и содержит ряд ключевых требований, которые Тегеран считает необходимыми для достижения окончательного и всеобъемлющего соглашения.

В основе иранской позиции лежит глубокое недоверие к намерениям США, что неоднократно подчеркивалось иранскими официальными лицами. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что, несмотря на готовность к переговорам, скептицизм в отношении искренности американской стороны сохраняется. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий полностью зависит от выбора, который сделают США – продолжат ли они курс на конфронтацию или предпочтут дипломатический путь.

Иранское предложение включает в себя гарантии безопасности от военных действий, полный вывод американских войск из региона, прилегающего к территории Ирана, немедленное снятие морской блокады и выплату компенсаций за нанесенный ущерб. Кроме того, Тегеран настаивает на прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, и на разработке нового режима управления Ормузским проливом, который бы учитывал интересы всех заинтересованных сторон. Переговоры между США и Ираном, осуществляемые при посредничестве Пакистана и других стран, пока не привели к существенному прогрессу.

Основным камнем преткновения является вопрос о последовательности реализации соглашения. Иран предлагает поэтапный подход, при котором первоочередное внимание уделяется прекращению военных действий, снятию блокады иранских портов и обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Обсуждение ядерной программы, по мнению Тегерана, должно быть отложено на более поздний срок. США, напротив, настаивают на параллельном обсуждении ядерного досье и требуют от Ирана гарантий недопущения разработки ядерного оружия.

Вашингтон выражает неудовлетворенность текущими предложениями Тегерана, считая их недостаточными для обеспечения долгосрочной безопасности в регионе. На фоне этих разногласий истек 60-дневный срок, установленный Резолюцией о военных полномочиях, позволяющей США вести боевые действия без одобрения Конгресса. Администрация Белого дома, сославшись на действующее с 7 апреля перемирие и отсутствие прямых боестолкновений, официально уведомила Конгресс о завершении войны, аргументируя это тем, что дальнейшее законодательное одобрение не требуется.

Однако, несмотря на эту юридическую формальность, военное присутствие США в регионе остается значительным, что вызывает обеспокоенность у Ирана и его союзников. Ситуация осложняется изменением приоритетов в администрации президента США Дональда Трампа. По данным источников, украинский вопрос отошел на второй план, а главным объектом внимания стал Иран. В Белом доме неофициально признают, что переговорный процесс по Украине практически остановился, и спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер переключили свои усилия на иранское направление.

Европейские чиновники отмечают, что ситуация вокруг Украины «застряла» и нуждается в новом импульсе. Таким образом, Иран становится ключевым игроком на ближневосточной арене, и от его позиции будет зависеть дальнейшая судьба региона. Продолжающиеся дипломатические контакты, несмотря на сохраняющееся недоверие, являются единственным путем к предотвращению эскалации конфликта и достижению устойчивого мира. Однако, для этого необходимо, чтобы обе стороны проявили гибкость и готовность к компромиссам.

Иран, со своей стороны, подчеркивает, что готов к конструктивному диалогу, но не намерен отказываться от своих принципиальных требований, направленных на обеспечение безопасности и суверенитета страны. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, сможет ли американская сторона преодолеть свой скептицизм и предложить Ирану условия, которые будут приемлемы для обеих сторон





