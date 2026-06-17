Иран и США подписывают масштабное соглашение о снятии санкций и восстановлении экономики

Страны договорились о взаимном уважении суверенитета, Programmе восстановления Ирана на 300 млрд долларов и конроле ядерной деятельности под эгидой МАГАТЭ. Соглашение также гарантирует свободное судоходство через Ормузский пролив.

Иран и США достигли важной договоренности, которая предусматривает взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности сторон, а также отказ от вмешательства во внутренние дела друг друга.

В рамках соглашения Соединенные Штаты и их союзники на Ближнем Востоке обязуются разработать и финансировать программу восстановления Ирана с общим объемом инвестиций не менее 300 миллиардов долларов. В ответ Вашингтон соглашается снять все санкции с Тегерана в сроки, которые будут определены в финальном документе. Центральным элементом сделки является урегулирование иранской ядерной программы под строгим контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Кроме того, Иран принимает на себя обязательства по обеспечению свободного судоходства.

В течение 60 дней после подписания меморандума страна отказывается от взимания платы с судов за проход через стратегически важный Ормузский пролив, а в течение 30 дней гарантирует безопасность навигации. Официальные лица подтвердили подписание меморандума, однако детали процедуры не разглашаются. Ранее планировалось, что окончательное соглашение будет подписано 19 июня в Женеве. В этот день, согласно заявлениям Вашингтона, должно полностью возобновиться морское судоходство в Ормузском проливе, что имеет критическое значение для глобальных энергетических рынков.

Как отмечали в Тегеране, эта сделка откроет возможность для возобновления экспорта иранской нефти. Вместе с тем, в рамках общей договоренности США обязуются отменить все санкции, действующие против Исламской Республики. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг информацию о немедленном разблокировании замороженных иранских активов в размере 24 миллиардов долларов. Он пояснил, что Тегеран получит доступ к значительно более крупному фонду восстановления в 300 миллиардов долларов при условии полного соблюдения условий соглашения.

Иран, в свою очередь, заявил, что будет внимательно следить за ситуацией в Ливане, что может указывать на расширение геополитического контекста сделки. Данное соглашение представляет собой один из самых масштабных дипломатических усилий в последние десятилетия и потенциально способно кардинально изменить баланс сил на Ближнем Востоке, повлияв на глобальные цены на энергоносители и Sicherheit морских коммуникаций





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Иран США Соглашение Санкции Ормузский Пролив МАГАТЭ Нефть Восстановление Экономики

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