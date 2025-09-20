Head Topics

Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ после голосования в ООН по санкциям

Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ после голосования в ООН по санкциям
Иран приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в ответ на голосование в ООН по вопросу восстановления санкций. Решение было принято Высшим советом национальной безопасности Ирана и вызвало опасения международного сообщества.

Москва, 20 сентября - АиФ-Москва. Высший совет национальной безопасности Иран а объявил о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии ( МАГАТЭ ) после голосования в Организации Объединенных Наций по вопросу о восстановлении санкций против Исламской Республики Иран . Об этом решении сообщила местная государственная телерадиокомпания IRIB.

В заявлении Совета национальной безопасности говорится: «В связи с действиями европейских стран сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено». Конкретные сроки приостановки взаимодействия с МАГАТЭ, а также детали дальнейших шагов, не уточняются. Это решение было принято в ответ на голосование в Совете Безопасности ООН, которое состоялось 19 сентября. Совет Безопасности отклонил проект резолюции, направленной на отмену или отсрочку восстановления международных санкций против Ирана. В результате этого решения, санкции, ранее снятые в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), будут восстановлены. Ожидается, что процесс восстановления санкций начнется после 27 сентября. Это развитие событий стало серьезным вызовом для усилий по поддержанию ядерной сделки и поддержанию стабильности в регионе. Решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ может привести к дальнейшей эскалации напряженности и создать дополнительные препятствия для дипломатических усилий. Международные наблюдатели выражают обеспокоенность по поводу последствий такого шага. Важно отметить, что ранее постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал «евротройку», в которую входят Германия, Франция и Великобритания, пересмотреть решение о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. Российская Федерация, как и Иран, является участником СВПД и заинтересована в сохранении ядерной сделки. Данная позиция России подчеркивает ее стремление к дипломатическому урегулированию ситуации и предотвращению дальнейшей эскалации. Решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ может также негативно сказаться на международных усилиях по контролю над распространением ядерного оружия и обеспечению безопасности в регионе. Эксперты предупреждают о рисках, связанных с отсутствием доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана. \Важно понимать контекст этого решения. Иран неоднократно заявлял, что считает действия европейских стран, особенно Германии, Франции и Великобритании, не соответствующими духу и букве СВПД. Эти страны, вместе с США, вышли из ядерной сделки в 2018 году, что привело к возобновлению санкций со стороны США и стало причиной значительного экономического давления на Иран. Иран, в свою очередь, начал постепенно сокращать свои обязательства по ядерной сделке, увеличивая обогащение урана и нарушая другие ограничения. Решение о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ следует рассматривать как еще один шаг в этом направлении. Это демонстрирует растущее недовольство Ирана позицией европейских стран и является ответом на их действия в рамках ООН. С другой стороны, некоторые аналитики считают, что это решение также может быть тактическим шагом, направленным на оказание давления на европейские страны и США, с целью добиться уступок и сохранить ядерную сделку. Цель – заставить их пересмотреть свою позицию и вернуться к выполнению своих обязательств по СВПД. Экономическое положение Ирана остается сложным, и санкции оказывают существенное влияние на его экономику. Приостановка сотрудничества с МАГАТЭ может осложнить ситуацию еще больше, изолируя Иран от международного сообщества и затрудняя доступ к международным рынкам. Однако, решение Ирана не является окончательным. Иран всегда заявлял о своей готовности вернуться к выполнению обязательств по ядерной сделке, если будут сняты санкции и восстановлены экономические выгоды, которые изначально предусматривались СВПД. Будущее ядерной сделки и отношений между Ираном и международным сообществом остается неопределенным, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от дипломатических усилий и готовности сторон к компромиссам. \В контексте текущих событий, заявления президента России Владимира Путина о постоянных контактах между Москвой и Тегераном по международным вопросам приобретают особую значимость. Российская Федерация является одним из ключевых партнеров Ирана и играет важную роль в международных переговорах по ядерной программе. Постоянные консультации и координация позиций между двумя странами свидетельствуют о стремлении России к урегулированию ситуации и предотвращению дальнейшей эскалации. Москва, как и Тегеран, заинтересована в сохранении ядерной сделки и стабильности в регионе. Приостановка сотрудничества с МАГАТЭ создает дополнительные трудности для международного сообщества. Отсутствие доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана затрудняет верификацию выполнения Тегераном своих обязательств по ядерной программе и увеличивает риски, связанные с распространением ядерного оружия. Международное сообщество должно приложить все усилия для предотвращения дальнейшей эскалации и сохранения каналов диалога с Ираном. Важно найти дипломатическое решение, которое обеспечит соблюдение Ираном своих обязательств по ядерной программе, сохранит СВПД и снимет санкции, оказывающие негативное влияние на экономику Ирана. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от дипломатических усилий, готовности сторон к компромиссам и способности международного сообщества выработать единую позицию по иранской ядерной программе

