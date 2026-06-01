В статье освещаются события 1 июня 2022 года. Иран нанёс ответный удар по авиабазе США в Кувейте, США ответили ударами по объектам Ирана, движение Хезболла атаковало подразделение ЦАХАЛ на юге Ливана, США не могут перехватить современные ракеты Ирана, Иран достиг 18 подземных арсеналов ракет.

Москва, 1 июня - АиФ-Москва. Агентство Mehr сообщило 1 июня о том, что Корпус стражей исламской революции нанёс ответный удар по авиабазе, с которой военными США была совершена атака на телекоммуникационную вышку Иран а на острове Сирик в провинции Хормозган.

Аif.ru собрал детали, касающиеся этого инцидента. Для операции было задействовано воздушно-космическое подразделение КСИР. Иранская сторона отметила, что все цели, по которым велся огонь, удалось поразить. При атаке Ирана на авиабазу США пострадали четверо военнослужащих.

Телеканал CBS News со ссылкой на источник проинформировал, что по меньшей мере четверо американских военнослужащих пострадали при атаке Ирана на авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте, которую используют США. Кроме того, ранения получили ещё три человека, которые являются гражданскими специалистами. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Утверждается, что все они уже вернулись к выполнению своих обязанностей.

Движение «Хезболла» заявило об атаке на подразделение ЦАХАЛ на юге Ливана. Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что нанесло ракетно-артиллерийский удар по подразделению израильской армии (ЦАХАЛ) в районе населенного пункта Яхмар аш-Шакиф на юге Ливана. В организации утверждают, что выпустили по цели множество ракет и артиллерийских снарядов. Представители «Хезболлы» также рассказали о «реальных потерях» среди израильских солдат.

Вместе с тем конкретные данные о погибших и раненых не приводятся. Под удар армии США попали пункты управления БПЛА Ирана. Центральное командование ВС США (CENTCOM) проинформировало, что 30 и 31 мая американские военные нанесли удары по иранским объектам. По информации этого регионального войскового объединения, цели находились в Гаруке и на острове Кешм.

В CENTCOM уточнили, что в рамках указанных ударов США будто бы уничтожили иранские средства противовоздушной обороны, наземную станцию управления беспилотниками и два дрона-камикадзе. В Вашингтоне утверждают, что атака американских военных стала ответом на уничтожение многоцелевого дрона MQ-1. США не могут перехватить современные иранские ракеты Fateh. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что современные ракеты Fattah и Fateh, которыми владеет Иран, способны нанести ощутимый урон, из-за чего США могут столкнуться с серьёзными проблемами.

По его словам, нейтрализовать Fateh почти невозможно.

"Это гиперзвуковая ракета, но у неё особая траектория. Она летит по баллистической траектории 30–40 километров, маневрируя с большой скоростью, — её практически невозможно сбить. Этот боеприпас маневрирует при выходе на цель и имеет высокую точность поражения", — сказал эксперт. Кнутов отметил, что указанными ракетами Иран уже успешно поражает цели.

Он предположил, что, в частности, иранские военные могут применять эти вооружения для ударов по базам США в Омане и Саудовской Аравии. Иран добрался до 18 подземных арсеналов ракет. Телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки сообщил, что Ирану удалось добраться к 18 крупным подземным арсеналам ракет, которые были завалены в результате американских ударов. Согласно информации журналистов, иранские специалисты расчистили бульдозерами и самосвалами 50 из 69 въездных тоннелей.

Кроме того, они отремонтировали подъездные пути к хранилищам. Аналитики, мнение которых привёл CNN, не исключили, что после получения доступа к арсеналам Иран получит возможность наносить удары по объектам в Израиле и странах Ближнего Востока большим числом дальнобойных ракет





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Иран Ливан ЦАХАЛ Хезболла Конфликт США И Ирана Удары По Базам США США И Иран КСИР Армия Иран Ливан ЦАХАЛ Хезболла Конфликт США И Ирана Удары По Базам США США И Иран КСИР

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Условно-досрочное освобождение одной из организаторов финансовой пирамиды Smart BuyersАнастасия Фелонюк, одна из аферисток крупной финансовой пирамиды Smart Buyers, была условно-досрочно освобождена из женской исправительной колонии №2 в Мордовии. Эта пирамида, действовавшая с 2020 по 2021 год, оставила без средств более 2800 человек из 15 регионов России, похитив в общей сложности 915 миллионов рублей. Фелонюк и её сообщники обещали баснословные доходы от инвестиций в медицинское оборудование, используя для рекламы популярных блогеров. Всего по делу проходят 18 человек, включая пять организаторов, которым предъявлены обвинения в мошенничестве, создании преступного сообщества и отмывании денег.

Read more »

18-летний Артета без опыта оказался в «ПСЖ» и уже там захотел стать тренеромВ 2000 году, когда Артета приехал в «ПСЖ» на аренду, он был 18-летним и без опыта. Несмотря на это, он дебютировал в большом матче против «Милана» и быстро стал важным игроком. Артета вспоминает, как его бросили ко львам, но не потерялся и уже к следующему сезону стал важным игроком. После аренды в «Рейнджерс» он хотел стать тренером.

Read more »

За прошедшие сутки «Север» уничтожил 31 тяжёлый дрон ВСУПодразделения группировки войск «Север» за сутки уничтожили 31 тяжёлый боевой дрон R-18 и 34 пункта управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

Read more »

Иран расчищает завалы на подземных базах после ударов США и ИзраиляСогласно CNN, Иран ускорил работы по расчистке входов на 18 подземных военных объектах, поврежденных в результате ракетных ударов со стороны США и Израиля. Используя бульдозеры и самосвалы, иранские силы устраняют последствия операций, предназначенных для ограничения доступа к базам. После вступления в силу режима прекращения огня темпы работ возросли. Одновременно, американские ВС нанесли удар по ракетным установкам и катерам на юге Ирана, заявив о защите своих сил. СМИ обсуждают возможное мирное соглашение, где ключевым вопросом остается ядерная программа Ирана.

Read more »

CNN: Иран откопал 18 подземных арсеналов ракет, заваленных после ударов СШАРасчищенные подземные хранилища ракет попали на снимки из космоса.

Read more »

Насколько успешна борьба властей с VPN? И чем она закончится? Объясняет Мария Коломыченко (Carnegie Politika) — MeduzaЧем больше ресурсов блокируют российские власти, тем больше людей использует VPN. По данным Russian Field на апрель 2026 года, таких россиян было 55% (в возрасте от 18 до 45 лет). Только за март 2026-го российские пользователи скачали VPN-сервисы больше девяти миллионов раз.

Read more »