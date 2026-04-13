Иран оценивает ущерб от действий США и Израиля в $270 млрд

Иран объявил об оценке ущерба, нанесенного действиями США и Израиля. Официальный представитель правительства сообщила о сумме в 270 миллиардов долларов. Вопрос о репарациях и перспективы переговоров между сторонами.

Ущерб , нанесенный Иран у в результате действий США и Израиля, оценивается в 270 миллиардов долларов. Об этом заявлении сделала официальный представитель правительства Иран а Фатеме Мохаджерани в интервью агентству 'РИА Новости' 14 апреля. Мохаджерани подчеркнула, что эта цифра является предварительной и основана на текущих, еще не полностью обработанных данных.

В ходе интервью она также сообщила, что вопрос о военных репарациях, которые Иран требует от Соединенных Штатов, является одним из ключевых вопросов, обсуждаемых иранской делегацией на переговорах. Этот вопрос был поднят, в частности, на последних переговорах, состоявшихся в столице Пакистана, Исламабаде. Представитель правительства подчеркнула решимость Ирана добиваться компенсации за причиненный ущерб, используя все доступные юридические механизмы. Она указала, что это касается не только материального ущерба, но и морального, в частности, трагедии, произошедшей в школе Минаба, где погибли мирные жители.

Переговоры между Ираном и США, по словам Мохаджерани, находятся в сложной фазе, и достижение компромисса требует значительных усилий с обеих сторон. Сложность урегулирования обусловлена глубокими разногласиями, возникшими на протяжении многих лет, и различными подходами к ключевым вопросам региональной безопасности и международной политики. Перспективы достижения соглашения остаются туманными, учитывая сохраняющиеся противоречия по вопросам, касающимся ядерной программы Ирана, региональной гегемонии и статуса Ормузского пролива, являющегося стратегически важным водным путем.

Эксперты указывают на необходимость поиска взаимоприемлемых решений, основанных на взаимном уважении и готовности к компромиссам. Важным фактором, влияющим на ход переговоров, является вопрос разблокировки замороженных иранских активов, что рассматривается Ираном как один из шагов к нормализации отношений.

Профессор Института ближневосточных исследований Шанхайского университета иностранных языков Дин Лун высказал мнение, что урегулирование конфликта между Ираном и США в рамках одного раунда переговоров маловероятно из-за накопившихся за десятилетия противоречий. Он подчеркнул важность постепенного продвижения к взаимопониманию, основанного на терпении и готовности к диалогу. Кроме того, ключевым аспектом остается обеспечение безопасности в регионе, включая свободу судоходства в Ормузском проливе и предотвращение эскалации напряженности. Ситуация остается крайне нестабильной, и любые неожиданные события могут существенно повлиять на ход переговоров и перспективы урегулирования.





