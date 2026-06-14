Иран, Россия и Китай обсудили мирное соглашение с США

Иранские власти провели переговоры с Россией и Китаем о мирном соглашении между Тегераном и Вашингтоном. Замминистра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади сообщил, что послы трех стран встретились в Тегеране и обсудили меморандум о взаимопонимании с США. Ранее Иран опроверг сообщения о возможном подписании меморандума 14 июня, отметив, что соглашение между сторонами еще не достигнуто и американская администрация оказывает давление на Тегеран.

Москва, 14 июня - АиФ-Москва. Иран ские власти провели переговоры с Россией и Китаем о мирном соглашении между Тегераном и Вашингтоном, сообщил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади.

По его словам, послы трех стран встретились в Тегеране и обсудили меморандум о взаимопонимании с США. Гарибабади подчеркнул, что стратегическое партнерство между Ираном, Китаем и Россией будет продолжено, как и координация и сотрудничество между странами. Ранее агентство Fars сообщило, что Иран опроверг сообщения о возможном подписании меморандума с США 14 июня. Источники агентства отметили, что соглашение между сторонами еще не достигнуто, и говорить о подписании документа рано.

Кроме того, они указали на давление со стороны американской администрации на Тегеран, которая добивается подписания меморандума в воскресенье. Однако в Иране выступают против такой спешки





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