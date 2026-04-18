Иран: морская блокада Ормузского пролива США будет нарушением прекращения огня

Иран заявил, что морская блокада Ормузского пролива со стороны США будет расценена как нарушение режима прекращения огня. Тегеран также пригрозил ответными мерами, если США продолжат препятствовать судоходству. На фоне обострения ситуации Европа работает над созданием миссии по разминированию пролива, а Иран объявляет о частичном открытии его для коммерческого судоходства.

Иран заявил о готовности расценивать морскую блокаду Ормузского пролива со стороны Соединенных Штатов как нарушение режима прекращения огня, о чем свидетельствует заявление Высшего совета национальной безопасности исламской республики, обнародованное 18 апреля.

В документе подчеркивается, что если Соединенные Штаты продолжат предпринимать шаги, направленные на ограничение или воспрепятствование проходу судов через стратегически важный водный путь, включая применение мер, подобных морской блокаде, Тегеран сочтет это грубым нарушением условий прекращения огня. Более того, в этом случае Иран будет вынужден принять ответные меры, которые могут включать в себя препятствование даже ограниченному открытию Ормузского пролива.

Иранское информационное агентство Tasnim, ссылаясь на свой Telegram-канал, приводит выдержки из данного заявления, где особо отмечается, что отныне Иран намерен осуществлять пристальный мониторинг всего судоходства, проходящего через Ормузский пролив, вплоть до полного и окончательного разрешения конфликта с Соединенными Штатами.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что Европа предпринимает шаги по созданию миссии, направленной на разминирование Ормузского пролива, что подчеркивает растущую напряженность и обеспокоенность международной общественности ситуацией в регионе.

В то же время, Иран сам объявил о частичном открытии этой ключевой морской артерии для коммерческого судоходства на период, объявленный как перемирие.

Ранее, в тот же день, стало известно, что Вооруженные силы Ирана вернули под свой полный военный контроль Ормузский пролив, объяснив это решение действиями США, которые, по их мнению, фактически осуществили его блокаду.

Глава Министерства иностранных дел Ирана, Аббас Аракчи, накануне проинформировал о том, что пролив открыт для коммерческих судов, ссылаясь на заключенное перемирие между Ливаном и Израилем. Он также добавил, что движение судов осуществляется по установленному маршруту, который был согласован с Организацией портов и морского транспорта Ирана.

Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морская блокада иранских портов сохраняется, несмотря на сообщения об открытии Ормузского пролива. По его словам, данная мера будет действовать до тех пор, пока сделка между Вашингтоном и Тегераном не будет полностью завершена и реализована на 100%.

Таким образом, ситуация вокруг Ормузского пролива остается крайне напряженной, с противоречивыми заявлениями и действиями сторон, что создает неопределенность для международного судоходства и региональной безопасности.

Иран демонстрирует жесткую позицию, готовясь к возможным провокациям и нарушениям со стороны США, в то время как международное сообщество пытается найти пути для деэскалации и обеспечения свободной навигации.

Открытие пролива для коммерческих судов, объявленное Ираном, может быть расценено как жест доброй воли или как тактический ход, призванный ослабить международное давление.

Однако, сохраняющаяся блокада со стороны США и заявления Ирана о возможных ответных мерах свидетельствуют о продолжающемся противостоянии, которое может иметь серьезные последствия для мировой экономики и энергетической безопасности, учитывая критическую важность Ормузского пролива для транспортировки нефти.

