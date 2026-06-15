Иран оценивает ущерб от действий США в 300 миллиардов долларов, США готовятся разморозить 12 миллиардов

Тегеран заявил о размере ущерба, причинённого в ходе военной операции США. В рамках предстоящего соглашения Вашингтон планирует разморозить часть заблокированных иранских активов, что должно стать стимулом для экономики Ирана. ОАЭ опровергли информацию о передаче Тегерану трех миллиардов долларов.

Москва, 15 июня - АиФ-Москва. Размер ущерб а, причинённого Иран у в ходе военной операции США , по оценкам Тегерана, составляет 300 миллиардов долларов, сообщило агентство Mehr. При этом, как отмечают журналисты, план восстановления исламской республики должны предоставить Соединённые Штаты и их союзники.

В рамках соглашения, которое готовятся подписать иранская и американская стороны, США разморозят заблокированные активы иранские на сумму около 12 миллиардов долларов. Согласно информации агентства, их средства должны стать доступны до начала финальной стадии переговоров. Такую же сумму разморозят в течение 60 дней, во время действия перемирия и продолжения консультаций. Напомним, 12 июня глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранские активы будут разблокированы после подписания соглашения с США.

Министр подчеркнул, что реализация такого шага обеспечит приток значительных финансовых ресурсов в экономику исламской республики. 13 июня в МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что ОАЭ не передавали Ирану 3 миллиарда долларов из его заблокированных активов





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