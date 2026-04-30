В Исламской Республике Иран прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа о возможном сокращении численности американских войск в Германии. В Тегеране подчеркнули, что ситуация вокруг Ирана и его союзников остается напряженной, а в Берлине выразили обеспокоенность возможными последствиями для безопасности Европы.

Москва, 30 апреля – АиФ-Москва. В Исламской Республике Иран отреагировали на угрозы властей Соединенных Штатов в адрес одного из своих ключевых союзников – Германии. Об этом сообщает русская служба Гостелерадио Иран а.

В публикации под заголовком «Твиттер-война и угрозы союзникам: Трамп нацелился на Германию» подчеркивается, что президент США Дональд Трамп заявил о возможном сокращении численности американских войск в Германии. Он пообещал принять решение по этому вопросу в ближайшее время. Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана.

В ответ Исламская Республика нанесла мощные ответные удары. 8 апреля, спустя 40 дней войны, Трамп объявил о перемирии с Ираном на две недели, после чего прошел первый раунд переговоров, но он завершился безрезультатно. 20 апреля Тегеран отказался участвовать во втором раунде переговоров с Вашингтоном из-за нарушения режима прекращения огня. 22 апреля Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие на неопределенный срок. В понедельник, 27 апреля, ближневосточные СМИ писали, что Иран подготовил новую трехступенчатую формулу переговоров с американцами.

Ранее глава ВМС Ирана обещал удивить противников новым оружием, от которого у них может случиться инсульт. Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры. Политики и эксперты отмечают, что ситуация вокруг Ирана и его союзников продолжает оставаться напряженной. В частности, аналитики указывают на возможные последствия для международной безопасности в случае дальнейшего обострения конфликта.

В то же время, в Иране подчеркивают, что страна готова к любым сценариям развития событий и будет защищать свои интересы. Между тем, в Германии выразили обеспокоенность заявлениями Трампа о возможном сокращении американских войск. В Берлине подчеркнули, что это может негативно сказаться на безопасности Европы. В Вашингтоне, в свою очередь, продолжают настаивать на необходимости пересмотра стратегии в отношении Ирана и его союзников.

Ситуация остается динамичной, и дальнейшие события могут существенно повлиять на геополитическую обстановку в регионе





