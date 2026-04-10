Иран готов к переговорам с США на основе плана из 10 пунктов: ключевые условия и перспективы

Иран выдвигает условия для переговоров с США, настаивая на соблюдении плана из 10 пунктов и выполнении обязательств по прекращению огня. Обсуждаются вопросы ядерной программы и открытия Ормузского пролива, но сохраняется неопределенность по поводу участия американских военных. Президент США Дональд Трамп выражает оптимизм, но предостерегает о возможных военных действиях в случае провала переговоров. Ситуация остается напряженной, Ливан может стать слабым звеном.

Потенциальные переговоры Исламской Республики Иран (ИРИ) с Соединенными Штатами Америки ( США ) могут состояться только на основе детального плана, состоящего из десяти пунктов, который американская сторона сочла приемлемым. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Иран а Маджид Тахт-Раванчи в ходе встречи с послами и главами дипломатических миссий, аккредитованных в Тегеране.

Выступая перед дипломатами, Тахт-Раванчи отметил, что было достигнуто предварительное согласие о том, что именно иранский план из десяти пунктов станет фундаментальной основой для дальнейших переговоров. Иранская сторона неоднократно подчеркивала свою приверженность дипломатическому урегулированию и конструктивному диалогу, но, как подчеркнул замминистра, неприемлемы любые переговоры, основанные на заведомо ложной информации, дезинформации и попытках ввести в заблуждение для достижения своих корыстных целей, включая создание предпосылок для возобновления агрессивных военных действий против Исламской Республики. В этом контексте Тахт-Раванчи добавил, что Иран не собирается идти на дальнейшие односторонние уступки американской стороне, особенно в вопросах, касающихся соблюдения режима прекращения огня. Если американская сторона не продемонстрирует готовность к выполнению взятых на себя ранее обязательств, Иран не позволит США получить какую-либо возможность для перевооружения своих военных сил и не предоставит им временную «передышку» без предоставления твердых и надежных гарантий. Это свидетельствует о твердой позиции Ирана в отношении защиты своих интересов и готовности отстаивать свой суверенитет. Ситуация вокруг возможности переговоров между Ираном и США выглядит сложной и напряженной, учитывая недавние заявления обеих сторон и сохраняющиеся противоречия по ключевым вопросам. На фоне этих событий особое внимание привлекает ситуация в Ливане, который может стать слабым звеном в потенциальной сделке между США и Ираном. Нарушение режима прекращения огня и другие факторы создают дополнительные трудности для посредников, готовящихся к проведению переговоров в Пакистане, запланированных на 11 апреля. Президент США Дональд Трамп 9 апреля выразил оптимизм относительно перспектив скорейшего достижения соглашения между США и Ираном. Американский лидер заявил о своей уверенности в возможности подписания мирного договора в ближайшем будущем. Это заявление прозвучало на фоне подготовки делегации американских дипломатов во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом к вылету в Пакистан, где, как ожидается, пройдут ключевые переговоры. В тот же день официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подчеркнул, что успешное проведение мирных переговоров напрямую зависит от неукоснительного соблюдения режима прекращения огня всеми сторонами конфликта. При этом Трамп упомянул о том, что Вашингтон и Тегеран уже достигли предварительных договоренностей по вопросам ядерной программы и открытия Ормузского пролива, однако американские военные сохранят свое присутствие в регионе вплоть до момента официального подписания окончательного соглашения. В случае, если соглашение не будет достигнуто, Трамп предостерег о возможности начала еще более масштабных и интенсивных военных действий со стороны Ирана. Таким образом, перспективы мирного урегулирования остаются неопределенными, и многое будет зависеть от готовности обеих сторон к компромиссам и выполнению взятых на себя обязательств. Обстановка в регионе остается крайне напряженной, и любые неожиданные события могут оказать существенное влияние на ход переговоров и общую ситуацию в регионе. Важно отметить, что обе стороны продолжают обмениваться противоречивыми заявлениями, что создает дополнительную неопределенность и усложняет процесс достижения взаимоприемлемого решения. Ситуация требует предельной осторожности и взвешенного подхода со стороны всех участников процесса. Необходимы дипломатические усилия для снижения напряженности и создания благоприятных условий для успешных переговоров. Следует учитывать интересы всех сторон и стремиться к долгосрочному урегулированию, которое обеспечит стабильность и безопасность в регионе





Иран США Переговоры Прекращение Огня Ядерная Программа

