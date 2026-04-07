Постоянный представитель Ирана при ООН осудил заявления президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении страны, назвав их неприемлемыми и противоречащими международному праву.

Угрозы президента США Дональда Трамп а в адрес Иран а, озвученные им намерения полностью уничтожить страну, вызывают глубокую обеспокоенность. Об этом 7 апреля заявил постоянный представитель Иран а при Организации Объединенных Наций ( ООН ) Амир Саид Иравани. Дипломат подчеркнул, что подобные заявления, прозвучавшие из уст главы государства, являются неприемлемыми и противоречат нормам международного права.

Иравани отметил, что международное сообщество должно обратить на это самое пристальное внимание, учитывая серьезность озвученных угроз. Он осудил заявления Трампа, который, по его словам, без стеснения угрожает уничтожением гражданской инфраструктуры Ирана, включая мосты, электростанции, энергетические объекты и другие жизненно важные элементы. Постоянный представитель Ирана при ООН подчеркнул, что такие высказывания являются не только провокационными, но и свидетельствуют о пренебрежении принципами гуманизма и стремлении к разрушению. Он также выразил сожаление в связи с тем, что американский лидер ставит ультиматумы и устанавливает сроки, открыто заявляя о намерениях совершать военные преступления. Иравани подчеркнул, что любые попытки решить конфликт должны основываться на принципах справедливости и уважения суверенитета, а также гарантировать полное прекращение агрессии и установление прочного мира. Иран, по его словам, категорически отвергает любые временные меры, подразумевающие прекращение огня, и настаивает на необходимости всеобъемлющего и устойчивого урегулирования ситуации.\Заявления Дональда Трампа, озвученные 7 апреля, вызвали широкий резонанс в мировых СМИ и экспертном сообществе. Трамп, предваряя свои угрозы, допустил возможность гибели целой цивилизации в результате обещанных ударов по территории Ирана. Он повторил, что, по его мнению, в Иране сейчас у власти находятся «более умные и менее радикальные умы», и выразил надежду на наступление «революционно-чудесного» события в течение дня. Накануне этих заявлений американский президент выдвинул ультиматум Ирану, указав 7 апреля в качестве крайнего срока для завершения конфликта. Трамп также открыто заявил о возможности нанесения ударов по гражданским объектам Ирана, что вызвало осуждение со стороны международных организаций и правозащитников. В своих высказываниях Трамп продемонстрировал готовность пренебречь возможными военными преступлениями в рамках исполнения своих угроз уничтожить инфраструктуру Ирана. Подобные заявления рассматриваются как крайне опасные и дестабилизирующие, поскольку они повышают риск эскалации конфликта и могут привести к непредсказуемым последствиям для региона и мира в целом. Эксперты отмечают, что подобные высказывания, особенно исходящие от лидера ядерной державы, требуют повышенного внимания со стороны международного сообщества и принятия мер для предотвращения катастрофического развития событий. Ситуация вокруг Ирана продолжает оставаться крайне напряженной, требующей дипломатических усилий и приверженности принципам мирного урегулирования конфликтных ситуаций.\Реакция международного сообщества на угрозы Трампа была неоднозначной, но в целом преобладало осуждение его заявлений. Многие страны выразили обеспокоенность в связи с потенциальными последствиями подобных высказываний. Организации, занимающиеся защитой прав человека, призвали к соблюдению международного гуманитарного права и осудили призывы к совершению военных преступлений. Дипломатические круги активизировали усилия по предотвращению эскалации конфликта, призывая к диалогу и деэскалации напряженности. Эксперты по международным отношениям подчеркивают необходимость разработки комплексного плана урегулирования иранской проблемы, основанного на уважении суверенитета Ирана и его права на мирное сосуществование. Отмечается важность недопущения односторонних действий и стремления к достижению консенсуса в рамках ООН. В то же время, некоторые страны, союзники США, воздержались от публичной критики заявлений Трампа, предпочитая сохранять нейтралитет и избегать обострения отношений. Однако даже в этих странах наблюдается тревога по поводу развития событий и потенциальных последствий для региональной стабильности. Существуют опасения, что эскалация конфликта может привести к гуманитарной катастрофе и дестабилизации всего Ближнего Востока. Международное сообщество призывает к сдержанности, диалогу и соблюдению международного права для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации





