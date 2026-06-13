Иранские хакеры Handala заявили о взломе дронов ФБР и угрожают чемпионату мира

Хакерская группа Handala, связанная с Ираном, утверждает, что получила доступ к беспилотникам ФБР и угрожает атаками во время чемпионата мира. Эксперты SITE сомневаются в достоверности доказательств, но инцидент поднимает вопросы кибербезопасности.

Группа хакеров Handala, связанная с Ираном, утверждает, что взломала беспилотные летательные аппараты ФБР , используемые для наблюдения за крупными спортивными мероприятиями. В заявлении, опубликованном через мониторинговый центр SITE Intelligence Group, хакеры заявляют, что уже несколько месяцев имеют доступ ко всем изображениям и данным о подозреваемых, собираемым FPV-дронами Федерального бюро расследований.

Они также угрожают провести атаки во время чемпионата мира, намекая на возможность использования взломанных дронов для слежки за командами или даже для физического воздействия. Однако эксперты по кибербезопасности скептически относятся к этим утверждениям, указывая на отсутствие убедительных доказательств и несоответствия в предоставленных видеоматериалах. Согласно SITE, опубликованные в качестве доказательств фотографии и видео на самом деле не подтверждают взлом. Один из роликов был создан ещё в 2024 году для демонстрации технологии, использованной полицейским департаментом США при изучении ущерба от торнадо.

Это ставит под сомнение реальность заявленных возможностей хакеров. Тем не менее, угрозы в адрес чемпионата мира вызывают обеспокоенность, особенно учитывая, что ФБР активно использует дроны для обеспечения безопасности на стадионах и в фан-зонах. Беспилотники помогают выявлять несанкционированные летательные аппараты и потенциальные угрозы, но их использование строго регламентировано: запуск дронов над стадионами запрещён, за исключением специальных разрешений для правоохранительных органов. Инцидент с Handala поднимает важные вопросы о кибербезопасности правительственных дронов и уязвимости систем видеонаблюдения.

Хотя ФБР обычно уделяет большое внимание защите своих технологий, любые заявления о взломе требуют тщательной проверки. В прошлом иранские хакерские группы уже предпринимали попытки атак на американские объекты, включая системы водоснабжения и энергосети. Эксперты предупреждают, что даже если текущие заявления окажутся ложными, они могут служить прикрытием для реальных кибератак или попыткой посеять панику. Организаторам чемпионата мира рекомендуется усилить меры безопасности, включая мониторинг радиочастот и физическую проверку дронов.

Кроме того, данное событие подчёркивает необходимость международного сотрудничества в борьбе с киберугрозами. Хакерские группы, такие как Handala, действуют трансгранично, используя анонимность и сложные методы для сокрытия следов. В ответ на угрозы ФБР и другие агентства могут пересмотреть протоколы использования дронов и усилить шифрование данных. Тем временем болельщикам и участникам чемпионата мира рекомендуется сохранять бдительность, но не поддаваться панике: пока нет подтверждённых случаев, что дроны были взломаны или используются для слежки в реальном времени.

Ситуация развивается, и эксперты продолжают анализировать предоставленные хакерами материалы. В долгосрочной перспективе подобные инциденты стимулируют развитие технологий защиты от кибератак, включая более надёжные системы аутентификации и обнаружения вторжений. Однако они также напоминают о том, что даже самые защищённые системы могут быть уязвимы, если злоумышленники обладают достаточными ресурсами и мотивацией. Важно, чтобы правоохранительные органы и организаторы мероприятий постоянно обновляли свои стратегии безопасности, учитывая эволюцию угроз.

Только комплексный подход, сочетающий технические, организационные и правовые меры, может обеспечить защиту от таких вызовов, как заявленный взлом дронов ФБР





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