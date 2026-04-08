Иран и США: Перемирие, угрозы и надежды на мир

Иран и США: Перемирие, угрозы и надежды на мир
4/8/2026 3:52 AM
Сложная ситуация на Ближнем Востоке: США и Иран договариваются о двухнедельном перемирии, но напряженность сохраняется. Израиль присоединяется к прекращению огня, а переговоры планируются в Пакистане.

Москва, 8 апреля - АиФ-Москва. Обстановка на Ближнем Востоке накаляется, но появляются проблески надежды на мирное урегулирование. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал ряд заявлений, которые вызвали широкий резонанс. Сначала он пригрозил, что в ночь на 8 апреля в Иран е «может погибнуть целая цивилизация», намекая на возможность масштабного военного удара. Однако позже Трамп объявил о решении отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Иран а на две недели.

Это решение стало неожиданностью и сигнализирует о готовности США к диалогу. Трамп подчеркнул, что США получили от Ирана предложение из десяти пунктов, которое включает гарантии безопасности судоходства в Ормузском проливе. В Высшем совете национальной безопасности Ирана поспешили объявить о победе, заявив о готовности ответить «с полной силой при малейшей ошибке» США. Эти заявления свидетельствуют о напряженности в отношениях, но также и о стремлении к достижению компромисса. Трамп, в свою очередь, заявил, что США достигли всех поставленных целей в ходе военной операции против Ирана, что намекает на возможные уступки со стороны Вашингтона. Все эти события создают сложную мозаику, где переплелись угрозы и надежды, жесткие заявления и готовность к переговорам.\Телеканал CNN сообщил, что Израиль выразил готовность присоединиться к США в вопросе двухнедельного прекращения огня с Ираном. Представитель администрации США подтвердил, что Израиль согласился прекратить бомбардировки Исламской Республики на время ведения переговоров. Это важное заявление, учитывая стратегическое партнерство между США и Израилем и их общее беспокойство по поводу ядерной программы Ирана. Газета The New York Times, ссылаясь на информацию от американских военных, подтверждает, что военные США приостановили нанесение ударов по территории Ирана в рамках временного двустороннего режима прекращения огня. Это подтверждает намерения США перейти к дипломатическому урегулированию конфликта. CNN также сообщает о составе американской делегации, которая будет вести переговоры с Ираном. В переговорах примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и вице-президент Джей Ди Вэнс. Отмечается, что Вэнс может посетить Пакистан для участия в переговорах, если позволят обстоятельства. Эти назначения подчеркивают важность, которую США придают переговорам, и свидетельствуют о стремлении привлечь к процессу влиятельных лиц. Агентство Tasnim сообщает, что двухнедельное прекращение огня между Ираном, Соединёнными Штатами и Израилем будет установлено с определенными условиями. Трамп, объявляя о перемирии, отметил, что за это время можно будет доработать и завершить соглашение, что говорит о желании сторон достичь всеобъемлющего урегулирования. Это также предполагает, что переговоры будут сосредоточены на конкретных вопросах, требующих решения.\Агентство Axios сообщает, что первый раунд переговоров между Соединёнными Штатами и Ираном намечен на 10 апреля в Исламабаде, Пакистан. Это свидетельствует о серьезности намерений сторон и о стремлении к быстрому началу диалога. The New York Times отмечает, что Иран согласился на временное прекращение огня после призыва со стороны Пакистана и вмешательства Китайской Народной Республики. Источники в Иране утверждают, что это решение одобрил новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи. Также в публикации напоминается о том, что Трамп всего три недели назад заявлял о скорой капитуляции Ирана, что свидетельствует о резком изменении позиции. Агентство Fars сообщает о том, что ущерб, нанесенный иранской стороне, будет компенсирован из инвестиционного фонда. По словам источника, знакомого с полным текстом представленных Ираном условий перемирия, компенсация убытков будет проходить с участием создаваемого инвестиционно-финансового фонда. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив будет открыт в течение двух недель на время перемирия. Это важный шаг, который обеспечит свободу судоходства и может способствовать укреплению доверия между сторонами. Все эти события показывают сложность и многогранность конфликта. Переговоры, вероятно, будут непростыми, но надежда на мирное урегулирование сохраняется

Иран США Перемирие Трамп Переговоры

 

