Иран снова разговоры о разработке МБР

Иранские парламентарии обратились к аятолле Моджтабе Хаменеи с просьбой дать согласие на разработку МБР. Эксперт полагает, что на самом деле соответствующее вооружение уже есть у Ирана и скоро будет представлено.
В Иран е снова разговоры о разработке межконтинентальных баллистических ракет ( МБР ). Об этом сообщают национальные СМИ. Иран ские парламентарии обратились к аятолле Моджтабе Хаменеи с просьбой дать согласие на разработку МБР .
Эксперт полагает, что на самом деле соответствующее вооружение уже есть у Ирана и скоро будет представлено. Он подчеркивает, что основная задача этой публикации - воздействовать на противника и предупредить США и коллективный Запад. Иранские парламентарии направили аятолле Моджтабе Хаменеи обращение с просьбой дать согласие на разработку МБР. Эксперт полагает, что это не просто информационный повод, а скорее попытка воздействовать на противника и предупредить США и коллективный Запад.
Он подчеркивает, что МБР будут нацелены в первую очередь на военные базы на территории США и военную инфраструктуру. Это будет как крайняя мера, если США решатся на агрессию против Ирана
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