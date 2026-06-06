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Иран снова разговоры о разработке МБР

Политика News

Иран снова разговоры о разработке МБР
ИранМБРСША
📆6/6/2026 2:54 AM
📰aifonline
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Иранские парламентарии обратились к аятолле Моджтабе Хаменеи с просьбой дать согласие на разработку МБР. Эксперт полагает, что на самом деле соответствующее вооружение уже есть у Ирана и скоро будет представлено.

В Иран е снова разговоры о разработке межконтинентальных баллистических ракет ( МБР ). Об этом сообщают национальные СМИ. Иран ские парламентарии обратились к аятолле Моджтабе Хаменеи с просьбой дать согласие на разработку МБР .

Эксперт полагает, что на самом деле соответствующее вооружение уже есть у Ирана и скоро будет представлено. Он подчеркивает, что основная задача этой публикации - воздействовать на противника и предупредить США и коллективный Запад. Иранские парламентарии направили аятолле Моджтабе Хаменеи обращение с просьбой дать согласие на разработку МБР. Эксперт полагает, что это не просто информационный повод, а скорее попытка воздействовать на противника и предупредить США и коллективный Запад.

Он подчеркивает, что МБР будут нацелены в первую очередь на военные базы на территории США и военную инфраструктуру. Это будет как крайняя мера, если США решатся на агрессию против Ирана

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Иран МБР США Коллективный Запад Агрессия Воздействие Предупреждение

 

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