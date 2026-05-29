Инцидент с российским беспилотником в Румынии: ЕС усиливает давление на Россию и обсуждает переговоры по Украине
📆5/29/2026 10:13 AM
📰dw_russian
Падение российского БПЛА на жилой дом в Галаце, раненые и эвакуация, реакция Еврокомиссии и контекст массированных ударов по Украине. Анализ геополитических рисков и позиции Европы.

Европейская комиссия выразила поддержку Румынии после инцидента с падением российского беспилотника на жилой дом в Галаце. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет усиливать давление на Россию, одновременно наращивая безопасность на восточных границах.

В результате атаки в Румынии пострадали два человека, спасены семьдесят жильцов, возник пожар. Инцидент произошел вблизи украинской границы, что подчеркивает риск распространения конфликта в сопредельные страны. За последние месяцы в воздушном пространстве государств НАТО регулярно фиксируются беспрецедентные случаи вторжения дронов и летательных аппаратов, многие из которых связаны с российскими операциями. Параллельно, российские вооруженные силы продолжают массированные удары по Украине, применяя сотни дронов, крылатые ракеты и высокоточное оружие, включая комплексы "Орешник" и "Кинжал".

Атаки, заявленные как направленные против военных целей, наносят удар по гражданской инфраструктуре, вызывая человеческие жертвы. В связи с этим эксперты обсуждают необходимость серьезного подхода к предложениям президента Путина о переговорах, предупреждая о риске манипуляций. Кроме того, в международном контексте фиксируются события, такие как сбой связи на Запорожской АЭС и потенциальное соглашение между США и Ираном, а также геополитическая напряженность вокруг Кубы.

Эти элементы в совокупности отражают усложняющуюся обстановку в Европе и за ее пределами, где военные риски, дипломатические вызовы и экономическое давление формируют новую реальность. В ответ на эти вызовы Евросоюз и НАТО стремятся консолидировать оборону, усилить санкционное давление и поддерживать партнеров, таких как Украина и Румыния, в условиях постоянно меняющейся угрозы

