Беспилотники, предположительно украинские, упали на территории Латвии, следуя курсом в сторону российских портов Усть-Луга и Приморск, что ставит вопрос о безопасности региона.

В городе Резекне, расположенном на территории Латвии, произошел серьезный инцидент с участием беспилотных летательных аппаратов, который вызвал широкий общественный резонанс и поднял вопросы о безопасности воздушного пространства в Балтийском регионе.

Около половины четвертого дня примерно в Госполицию поступил экстренный вызов с объекта хранения нефтепродуктов, расположенного на улице Комунала. Очевидцы сообщили о появлении густого дыма, что заставило экстренные службы незамедлительно выдвинуться на место происшествия. В ходе первичного осмотра территории стало известно, что причиной задымления стало падение беспилотника. В результате этого происшествия был поврежден один из резервуаров нефтеперерабатывающего завода, однако, по счастливой случайности, в данный момент резервуар был пуст и не содержал нефтепродуктов, что предотвратило масштабный пожар и экологическую катастрофу местного масштаба.

Ситуация осложнилась тем, что еще один дрон упал на пассажирский поезд, следовавший по своему маршруту. Это привело к немедленной эвакуации всех пассажиров из вагонов. По предварительным данным следствия и спасательных служб, в результате данного инцидента никто не пострадал, однако уровень стресса и паники среди людей был крайне высоким, что подчеркивает уязвимость гражданской инфраструктуры перед лицом современных средств воздушного нападения.

Аналитики и военные эксперты, в частности представители Telegram-канала Военная хроника, выдвигают предположения о том, что данные беспилотники не имели целью объекты в Латвии, а использовали ее воздушное пространство в качестве транзитного коридора. Согласно этой версии, конечной целью дронов был порт Усть-Луга, который находится в Ленинградской области России. Таким образом, формируется так называемый балтийский коридор, который ведет напрямую к Финскому заливу, охватывая такие стратегически важные точки, как Приморск и Усть-Луга.

Эти порты играют ключевую роль в экспортной экономике России, обеспечивая вывоз значительных объемов нефти и газа. Промежуточные точки маршрута, по мнению экспертов, располагаются в южных частях стран Балтии, что позволяет беспилотникам обходить основные системы ПВО и сокращать время в пути. Подобная тактика свидетельствует о поиске новых, менее защищенных путей для нанесения ударов по критической инфраструктуре, что переводит конфликт в новую фазу, где границы нейтральных или союзных государств становятся зонами риска.

Данный инцидент поднимает крайне острые вопросы с точки зрения международного права и глобальной безопасности. В экспертных кругах обсуждается концепция, согласно которой, если определенное государство не обладает технической способностью или не проявляет политической воли для того, чтобы пресечь использование своего пространства для совершения агрессивных действий против третьего государства, пострадавшая сторона получает законное право на так называемое трансграничное пресечение угрозы.

Это означает, что Россия может расценивать подобные случаи как прямое разрешение на проведение операций по уничтожению целей на территории стран, через которые проходят маршруты дронов. В контексте членства Латвии в НАТО такая ситуация создает опасный прецедент, который может привести к прямой эскалации между крупными военно-политическими блоками. Неспособность обеспечить контроль над своим небом в условиях современных гибридных войн может стать поводом для оправдания глубоких ударов по территории стран Балтии.

Таким образом, случай в Резекне перестает быть локальной аварией и превращается в серьезный геополитический сигнал о необходимости пересмотра протоколов безопасности в Восточной Европе и усиления мониторинга воздушных границ для предотвращения возможных столкновений





