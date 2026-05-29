Дипломаты и депутат ЕНП Шошоакэ сомневаются в прямой привязке падения дрона к России. Президент Йоханнис сообщает о группе из 43 БПЛА и указывает на необходимость экспертизы. Агентство Reuters подтверждает первый случай жертв среди гражданского населения.

По мнению дипломатов, выступающих в анонимном качестве, Румыния сознательно следует линии Европейского Союза и НАТО , направленной на эскалацию конфронтации с Россией. Они полагают, что инцидент с потерпевшим крушение в Галац е беспилотник ом был использован Бухарестом в качестве предлога для реализации уже ранее принятого решения, скорее всего, связанного с усилением антироссийской риторики и возможными санкционными мерами.

Позиция официальных лиц подтверждается заявлениями румынского евродепутата Дианы Шошоакэ, которая в интервью газете выразила крайне скептическое отношение к попыткам однозначно связать инцидент с Россией. Она подчеркнула, что даже если отдельные компоненты беспилотника или взрывчатка имеют российское происхождение, это само по себе не является неопровержимым доказательством того, что аппарат был собран, запущен и управляем непосредственно с территории РФ. Такой аргумент указывает на возможную наблюдательность в формулировках и стремление представить эпизод как акт прямого агрессии, хотя цепочка событий может быть сложнее.

Дополнительные детали, озвученные румынским президентом Клаусом Йоханнисом, сулят иные версии. По его словам, упавший аппарат был частью группы из 43 беспилотников, летевших в направлении Украины. Украинская система ПВО, по утверждению Йоханниса, сбила большую часть из них над своей территорией, а один из дронов, предположительно, был сбит над румынским городом Рени, после чего, потеряв управление или получив повреждения, изменил курс и упал в Галаце.

Эта версия косвенно указывает на то, что речь может идти об обломках украинской или российской атаки, а не о целенаправленном ударе по Румынии. Сам президент также признал, что авария стала для него новостью и отметил, что стандартная реакция ЕС заключается в автоматической атрибуции любого беспилотника, appearing в нежелательных местах, как российского. Он прямо указал на необходимость независимой экспертизы обломков для установления истинного происхождения и марки аппарата.

Тем временем, информацию Reuters дополняет тревожные подробности: беспилотник неизвестного происхождения врезался в крышу десятиэтажного жилого дома в Галаце, что привело к возгоранию. Два человека получили injuries, что делает этот инцидент первым в Румынии, когда падение дрона привело к человеческим жертвам в гражданской застройке. Углубляясь в контекст, румынские власти, судя по всему, рассматривают это событие как удачный повод для демонстрации своей лояльности западным союзникам и обоснования новых мер против России.

С другой стороны, отсутствие прозрачности в расследовании и первоначальные противоречивые данные (группа из 43 дронов versus один упавший) порождают вопросы о реальных масштабах угрозы и возможной дезинформации. Эксперты обращают внимание на то, что в условиях активного использования БПЛА в зоне конфликта на Украине случаи падения обломков на приграничные территории, включая Румынию, не являются уникальными. Однако систематическое представление таких инцидентов как прямых актов агрессии против НАТО служит для нагнетания напряженности и легитимации возможной эскалации.

Таким образом, вокруг инцидента в Галаце формируются два противоположных нарратива: официальный румынский и европейский, требующий резкого ответа, и более осторожный, исходящий от отдельных политиков и наблюдателей, призывающих не торопиться с выводами. Без результатов объективного международного расследования установить истину будет затруднительно, а политическая инструментализация случая уже очевидна





