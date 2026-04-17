Инфантино объяснил высокие цены на билеты ЧМ-2026: "ФИФА зарабатывает один месяц из 48"
ФутболЧемпионат Мира 2026ФИФА
📆4/17/2026 1:31 PM
📰sportsru
Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал высокую стоимость билетов на Чемпионат мира 2026 года, объяснив это особенностями американского рынка и финансовой моделью организации, которая инвестирует заработанные средства в развитие футбола по всему миру. Он подчеркнул, что ФИФА стремится обеспечить доступность турнира для всех болельщиков, предлагая билеты в различных ценовых категориях.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с высокими ценами на билеты на Чемпионат мира по футбол у 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Несмотря на наличие билетов в четырех ценовых категориях, начиная от 60 долларов за самые дешевые, многие билеты стоят значительно дороже, а на финальный матч цены могут достигать 10 тысяч долларов.

Инфантино подчеркнул, что ФИФА стремится сделать Чемпионат мира доступным для широкого круга болельщиков, а не только для состоятельных людей. Он отметил, что существует специальная категория билетов для футбольных фанатов, начинающаяся от 60 долларов, даже на финал. Однако, признал он, существуют и более дорогие варианты, такие как скайбоксы, стоимость которых достигает нескольких тысяч долларов. "Есть что-то для каждого", – заверил президент ФИФА. Основной аргумент Инфантино заключался в уникальности финансовой модели ФИФА. "Главное и пока единственное событие, приносящее доход ФИФА, – это чемпионат мира", – заявил он. "Чемпионат мира идет один месяц раз в 48 месяцев. Мы зарабатываем деньги за один месяц, а остальные 47 месяцев до следующего чемпионата мира мы тратим эти деньги". Он также напомнил, что ФИФА является некоммерческой организацией, и все полученные средства инвестируются в развитие футбола в 211 странах. "Поэтому мы всегда стараемся найти баланс", – добавил Инфантино. Особое внимание было уделено американскому рынку, который Инфантино назвал "особенным". "Я сейчас, можно сказать, живу здесь уже 2-3 года, чтобы лучше все понять", – сказал он. "Никто не жалуется на цены, когда идет на концерт, на матч по американскому футболу". Таким образом, президент ФИФА попытался объяснить высокие цены на билеты особенностями американского рынка и финансовой необходимостью организации, учитывая, что большая часть доходов от Чемпионата мира расходуется на развитие футбола в течение четырех лет. Ранее ФИФА ввела новую, более дорогую категорию билетов на первые ряды нижнего яруса за два месяца до начала турнира. Инфантино также анонсировал грандиозное шоу в перерыве финала Чемпионата мира, которое будет курироваться Крисом Мартином и Coldplay, обещая сделать его "самым масштабным в мире". В контексте текущей политической ситуации, Инфантино высказался против исключения сборной Ирана из участия в ЧМ-2026, подчеркнув, что "спорт должен быть вне политики" и отметив потенциал иранской команды. Тем временем, вокруг футбольного мира продолжают бушевать другие новости: "Барселону" интересует игрок "Атлетико" Серлот, которого видят как потенциальную замену Левандовски. Пеп Гвардиола заявил, что матч с "Арсеналом" станет решающим для "Манчестер Сити". Российский игрок Козлов выразил недовольство отсутствием игрового времени в "Краснодаре". "Бавария" возглавила рейтинг УЕФА, опередив "Реал" после победы в Лиге Чемпионов. Десайи предположил, что переход Мбаппе в "Реал" мог вызвать у него смешанные чувства. Агент Сафонов иронично прокомментировал слухи о трансфере Батракова. Ассоциация футбола Аргентины ответила на иск против нее и Месси, заявив о выполнении всех обязательств. Совладелец "Челси" Эгбали выразил поддержку своему игроку Росеньору

Футбол Чемпионат Мира 2026 ФИФА Джанни Инфантино Цены На Билеты

 

