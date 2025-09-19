В Москве состоится международный музыкальный конкурс «Интервидение», который станет альтернативой «Евровидению». В конкурсе примут участие артисты из разных стран, исполняющие песни на национальных языках и отражающие культурное многообразие мира.

Состоится « Интервидение » — новый международный музыка льный конкурс , задуманный как альтернатива «Евровидению». Президент России подчеркнул важность этого проекта, указывая на его цель — подчеркнуть значимость традиционных культурных ценностей. Но это не единственная задача: ожидается, что шоу порадует зрителей как качественными песнями, так и ярким национальным колоритом, ведь география конкурс а охватывает весь мир.

Главным жанром «Интервидения» станет поп-музыка, а песни будут исполняться на национальных языках, в отличие от «Евровидения», где преобладает английский язык. Согласно правилам, представленные композиции должны быть популярными у себя на родине, а их тематика включает национальные традиции, историю, культуру, любовь и семейные ценности. Например, Мустафа Саад из Египта исполнит песню «Среди всех девушек», Дана Аль-Мир из Катара представит «Это именно ты», а Нидия Гонгора из Колумбии споет «В мангровых зарослях».\Многие артисты уже готовятся представить свои страны на конкурсе. Артист из России подчеркнул, что его главная цель — достойно представить свою страну, подчеркивая, что музыка — это прежде всего платформа для культурного обмена, а не просто соревнование. Изначально Соединенные Штаты должна была представлять певец Брэндон Ховард, но он отказался от участия за три дня до конкурса, и его заменила Василики Карагиоргос, известная как Vassy, певица с греческими корнями, выросшая в Австралии и сделавшая карьеру в США. Vassy известна своими песнями в оскароносном мультфильме Disney «Холодное сердце» и сериале «Анатомия страсти», ее хиты стали мультиплатиновыми в десятках стран. Раухан Малик, певец и музыкальный педагог из Кашмира, представит композицию «Любовь», объединяющую фольклорные мотивы с элементами рока и поп-музыки. Китай представит Ван Си, выпускник Шэньянской консерватории музыки, известный своим умением сочетать академическую школу с эмоциональной выразительностью. Южная Африка подготовила супергруппу Mzansi Jikelele, состоящую из пяти талантливых исполнителей, работающих в разных жанрах, включая госпел, амапиано, оперу и афропоп. Зина Эмад, восходящая звезда арабской поп-музыки, также примет участие в конкурсе, представляя ближневосточный регион. Она известна своим сочетанием традиционных арабских мелодий и современных поп-ритмов.\В отличие от «Евровидения», где важное значение имеет зрительское голосование, победителей «Интервидения» определит международное жюри, состоящее из авторитетных представителей музыкальной индустрии каждой страны-участницы. Продюсеры выделяют китайского исполнителя Ван Си, группу Nomad из Киргизии и певца Amre из Казахстана. Победитель получит не только денежный приз, но и хрустальный кубок с символикой «Интервидения», а остальные участники будут награждены дипломами. Конкурс состоится в Москве 20 сентября 2025 года в 20:30 по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире. Стоит отметить, что песенное состязание «Интервидение» уже существовало в 1970-х и 1980-х годах в странах социалистического блока, а его возрождение стало ответом на отстранение России от участия в «Евровидении» в 2022 году





