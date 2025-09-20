Интервидение-2025: Грандиозное шоу на Первом канале

Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» готовится покорить сердца зрителей. Первый канал обещает невероятное зрелище с использованием современных технологий. Узнайте подробности о подготовке, участниках и ведущих шоу.

«Я слежу за репетициями, потому что мне, как комментатору, важно знать из чего состоят номера, какие символы каждой стране было важно принести на сцену «Интервидения», чтобы весь мир узнал о твоей стране. Это правда очень важно», — сказала Чурикова. Знание этих деталей помогает понять, что нужно говорить в 40 секунд до момента выступления участников конкурса, подчеркнула телеведущая.

«Интервидение» — грандиозный музыкальный праздник, следить за которым сможет больше половины населения всего Земного шара. 23 участника сегодня выйдут на сцену. Это представители стран, общее население которых превышает четыре миллиарда человек. Судья международного конкурса «Интервидение» Игорь Матвиенко заявил, что обязательно будет смотреть телевизионную версию конкурса. Несмотря на то, что он увидит все выступления вживую, есть много деталей, которые можно упустить. А вот у зрителей Первого канала лучшие места! «Интервидение»: Невероятное шоу на Первом канале. Уже сегодня! Доброе утро. Суббота. Первый канал представляет трансляцию Международного музыкального конкурса «Интервидение». 23 страны-участницы. Кто станет первым? Узнаем сегодня, 20 сентября, в 20:30 по московскому времени. На Первом!\Тимур Соловьев ведет репортаж из кулуаров «Интервидения-2025». Он стал свидетелем генерального прогона и выяснил, что подготовили зрителям участники и организаторы конкурса. В студии — певец, автор-исполнитель, заслуженный артист России Ярослав Дронов, он же SHAMAN. Именно он будет представлять Россию на конкурсе «Интервидение-2025». Как он готовился к выступлению, как он общается с другими участниками, и что он приготовил зрителям? Кажется, Ярослава Дронова — исполнителя песни «Я русский» — в нашей стране знает каждый. Сегодня SHAMAN представляет Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». «Интервидение»: друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Доброе утро. Участники «Интервидения-2025» приехали из разных стран. Многие в Москве впервые. Сотни видео, тысячи фотографий за неделю в Москве — главное, чтобы хватило памяти в телефоне! На Лайф Арене все готово к трансляции «Интервидения-2025». Смотрите на Первом канале уже в эту субботу, 20 августа, в 20.30! Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев — в ожидании конкурса «Интервидение». Доброе утро. 20 сентября на Первом канале будет транслироваться музыкальный конкурс «Интервидение-2025». В студии — ведущие конкурса интервидения, актер и музыкант Алексей Воробьев и заслуженная артистка России, оперная певица Аида Гарифулина. «Интервидение»: репетиции идут полным ходом! Доброе утро. В субботу, 20 сентября, в 20.30 на Первом канале состоится трансляция международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Шоу создано с использованием искусственного интеллекта и дополненной реальности. У зрителей Первого канала лучшие места





Первый канал Новости / 🏆 8. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Интервидение Музыкальный Конкурс Первый Канал SHAMAN Аида Гарифуллина Алексей Воробьев

Россия Последние новости, Россия Последние новости

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. США лидируют в медальном зачете, Кения – 2-я, Канада – 3-я, ЯмайкаЧемпионат мира по легкой атлетике-2025 Токио, Япония Медальный зачет Золото – серебро – бронза – всего 1.

Прочитайте больше »

Этот чемпионат мира по волейболу прекрасен! Групповой этап завершился мощными сенсациямиФавориты ЧМ-2025 проваливались один за другим — такого не было никогда!

Прочитайте больше »

«В США больше не хочу. Идешь и высматриваешь, кто может напасть». Как дела у Лены КуличенкоОна в финале ЧМ-2025!

Прочитайте больше »

Программа «Время» 20 сентября выйдет в эфир в 20:00 из-за «Интервидения». Новости. Первый каналПрямая трансляция международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» начнется в 20:30 мск на Первом канале.

Прочитайте больше »

Чемпионат мира по волейболу-2025. 1/8 финала. Турция сыграет с Нидерландами, Польша встретится с Канадой и другие матчиЧемпионат мира по волейболу-2025 Мужчины Пасай, Филиппины 1/8 финала 20 сентября Турция – Нидерланды – 10.

Прочитайте больше »

Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Перес и Бонфим взяли золото в ходьбе на 20 км, разыграют медали в толкании ядра, метании копья, семиборье и 5000 м у женщин, 800 мЧемпионат мира по легкой атлетике-2025 Токио, Япония Спортивная ходьба, 20 км, женщины 1.

Прочитайте больше »