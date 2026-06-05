Иностранные наемники ВСУ, попавшие в российский плен, рассказывают секретную военную информацию Украины. Они не чувствуют ответственности за чужое государство и выдают все тайны, включая контакты кураторов и товарищей.

В российский плен попадают иностранные наемники ВСУ , которые рассказывают секретную военную информацию Украины. Они не чувствуют ответственности за чужое государство и выдают все тайны, включая контакты кураторов и товарищей.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какие тайны хранят наемники и почему их выдают. В частности, наемники часто хранят важную информацию в своих мобильных телефонах и гаджетах, которая включает в себя позиции украинских боевиков, объекты Нацгвардии и имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ. Эта информация затем используется российской контрразведкой для нанесения ударов по объектам ВСУ.

Наемники также хранят важные фотографии, которые содержат не только визуальные данные, но и геометки, которые позволяют узнавать конкретное место, где был сделан снимок. В гаджетах также находятся важные контакты, включая контакты их подельников, товарищей, кураторов из Службы безопасности Украины и Главного управления разведки МО Украины. Однако самым ценным в таких случаях остается рассекречивание планов Киева по атакам на мирных российских жителей.

Это включает в себя секретные задания, которые СБУ и ГУР выдают иностранным наемникам для нанесения ударов по территории России, а также использование наемников для совершения преступлений в РФ. В частности, ГУР Украины использует наемников для проникновения на территорию России под видом туристов, чтобы позже создать ячейку или диверсионно-террористическое отделение, которое будет обладать всей необходимой информацией и различными видами вооружения для организации терактов. Ранее сообщалось, что в Запорожье в плен сдалась группа иностранных наемников ВСУ.

Эксперт Александр Перенджиев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, кто среди них, почему они вне закона и как их можно обменять на российские активы или граждан РФ. В результате, российские Вооруженные силы получают ценную информацию, которая позволяет им принимать обоснованные решения для защиты своих интересов и граждан. В конечном итоге, это помогает предотвратить теракты и сохранить безопасность российских граждан





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