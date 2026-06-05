Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Иностранные наемники ВСУ рассказывают секретную военную информацию Украины

Внешняя Политика News

Иностранные наемники ВСУ рассказывают секретную военную информацию Украины
Иностранные НаемникиВСУСекретная Военная Информация
📆6/5/2026 2:47 AM
📰aifonline
100 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 67% · Publisher: 68%

Иностранные наемники ВСУ, попавшие в российский плен, рассказывают секретную военную информацию Украины. Они не чувствуют ответственности за чужое государство и выдают все тайны, включая контакты кураторов и товарищей.

В российский плен попадают иностранные наемники ВСУ , которые рассказывают секретную военную информацию Украины. Они не чувствуют ответственности за чужое государство и выдают все тайны, включая контакты кураторов и товарищей.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какие тайны хранят наемники и почему их выдают. В частности, наемники часто хранят важную информацию в своих мобильных телефонах и гаджетах, которая включает в себя позиции украинских боевиков, объекты Нацгвардии и имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ. Эта информация затем используется российской контрразведкой для нанесения ударов по объектам ВСУ.

Наемники также хранят важные фотографии, которые содержат не только визуальные данные, но и геометки, которые позволяют узнавать конкретное место, где был сделан снимок. В гаджетах также находятся важные контакты, включая контакты их подельников, товарищей, кураторов из Службы безопасности Украины и Главного управления разведки МО Украины. Однако самым ценным в таких случаях остается рассекречивание планов Киева по атакам на мирных российских жителей.

Это включает в себя секретные задания, которые СБУ и ГУР выдают иностранным наемникам для нанесения ударов по территории России, а также использование наемников для совершения преступлений в РФ. В частности, ГУР Украины использует наемников для проникновения на территорию России под видом туристов, чтобы позже создать ячейку или диверсионно-террористическое отделение, которое будет обладать всей необходимой информацией и различными видами вооружения для организации терактов. Ранее сообщалось, что в Запорожье в плен сдалась группа иностранных наемников ВСУ.

Эксперт Александр Перенджиев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, кто среди них, почему они вне закона и как их можно обменять на российские активы или граждан РФ. В результате, российские Вооруженные силы получают ценную информацию, которая позволяет им принимать обоснованные решения для защиты своих интересов и граждан. В конечном итоге, это помогает предотвратить теракты и сохранить безопасность российских граждан

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Иностранные Наемники ВСУ Секретная Военная Информация Украина Россия Теракты Безопасность

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-05 05:47:08