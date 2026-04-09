Ключевой инженер Макса Ферстаппена, Джанпьеро Ламбьязе, покидает «Ред Булл» и переходит в «Макларен» в 2028 году. Этот переход, подкрепленный многомиллионной сделкой, является значительной потерей для «Ред Булл» и укрепляет «Макларен». Новость включает обсуждение влияния ухода Ламбьязе на ситуацию в командах, потери ключевых фигур «Ред Булл» и перспективы в Формуле-1. Также затрагивается возможное влияние этих изменений на карьеру Макса Ферстаппена и важность наставничества для молодых пилотов.

Инженер Макса Ферстаппена, Джанпьеро Ламбьязе , покинет команду « Ред Булл » и присоединится к « Макларен у» в 2028 году. Об этом сообщает издание De Limburger, а также подтверждают несколько источников De Telegraaf. Это значимое изменение в структуре команд, учитывая роль Ламбьязе в успехе Ферстаппена, который выиграл четыре чемпионата мира Формулы-1. Ламбьязе начал работать с Ферстаппеном с момента его повышения в « Ред Булл » в 2016 году, играя ключевую роль в его карьере.

Контракт специалиста с «Ред Булл» действует до конца 2027 года, после чего он, предположительно, перейдет в «Макларен». Ожидается, что его зарплата значительно увеличится в новой команде, а издание RacingNews365 сообщает о «многомиллионной» сделке между Ламбьязе и британской командой. Переход Ламбьязе является еще одним ударом для «Ред Булл», который за последние годы потерял множество ключевых специалистов. Это подчеркивает сложности, с которыми сталкивается команда, несмотря на ее доминирование в Формуле-1. В «Макларен» уже перешли другие важные сотрудники «Ред Булл», такие как главный конструктор Роб Маршалл и главный стратег Уилл Кортни. Эти переходы, безусловно, усилят «Макларен» и помогут им в борьбе за более высокие позиции в чемпионате. Потери ключевых фигур, таких как Ламбьязе, могут повлиять на долгосрочные перспективы «Ред Булл», особенно в свете растущей конкуренции и усиления других команд. Недавние изменения в руководстве и составе «Ред Булл» вызывают вопросы о стабильности команды и ее способности поддерживать высокий уровень производительности. Наблюдается тенденция ухода ключевых специалистов, что может свидетельствовать о внутренних проблемах или предложении более выгодных условий в других командах. В контексте этих изменений также обсуждается возможное уход самого Макса Ферстаппена из Формулы-1, что добавляет дополнительную неопределенность в будущее команды и чемпионата в целом. Все эти факторы вместе создают сложную ситуацию для «Ред Булл», который должен предпринять усилия для удержания своих ключевых сотрудников и сохранения своей доминирующей позиции в Формуле-1. Ситуация с уходом Ламбьязе подчеркивает важность профессиональных отношений в Формуле-1, а также влияние этих отношений на результаты команд. В настоящее время будущее Кристиана Хорнера, Эдриана Ньюи, Гельмута Марко, Джонатана Уитли и других специалистов, покинувших «Ред Булл», остается неопределенным, но их опыт и знания, безусловно, востребованы в других командах. Одновременно поступают слухи о том, что руководитель команды «Макларен», Андреа Стелла, может перейти в «Феррари», что также является важным событием в мире Формулы-1 и может привести к дальнейшим изменениям в команде и ее стратегии. Ситуация с Ламбьязе также подчеркивает растущую значимость инженерного состава в Формуле-1. Инженеры играют ключевую роль в настройке автомобилей, разработке стратегии гонок и обеспечении конкурентоспособности команд. Переход такого опытного инженера, как Ламбьязе, является ценным приобретением для «Макларена», который стремится к улучшению своих результатов. Оскар Пиастри, пилот «Макларен», отметил важность поддержки и наставничества в своей карьере, особенно в первый сезон в Формуле-1. Он подчеркнул, что его опыт с Марком Уэббером помог ему справиться с вызовами, с которыми он столкнулся. Это также указывает на важность наставничества и передачи опыта между специалистами в Формуле-1





