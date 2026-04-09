Индонезия поддерживает инициативу России по предотвращению гонки вооружений в космосе

Индонезия поддерживает инициативу России по предотвращению гонки вооружений в космосе
КосмосРоссияИндонезия
📆4/9/2026 11:36 PM
📰aifonline
Индонезия выразила поддержку инициативе России по разработке правового акта, направленного на предотвращение гонки вооружений в космосе, подчеркивая важность использования космического пространства для устойчивого развития и обеспечения мира. Заявление было сделано в рамках Российского космического форума в Москве.

Москва, 10 апреля - АиФ-Москва. Индонезийская сторона выразила свою полную поддержку инициативе Российской Федерации по созданию юридически обязывающего документа, направленного на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом стало известно из заявления председателя Национального агентства исследований и инноваций Индонезии Арифа Сатриа, сделанного в рамках Российского космического форума, прошедшего в Москве.

Сатриа подчеркнул исключительную важность данной инициативы, отметив ее ключевое значение для укрепления стабильности и безопасности во всем мире. Он акцентировал внимание на необходимости использования космического пространства исключительно в мирных целях, как платформы для устойчивого развития и поддержания мира. Индонезийский представитель выразил признательность России за ее лидерство в этом вопросе, подчеркнув, что именно Российская Федерация выступила с инициативой, направленной на предотвращение возможной гонки вооружений в космосе. Это заявление является важным сигналом поддержки международного сообщества, особенно в свете текущих геополитических вызовов и растущей напряженности в вопросах, касающихся космической деятельности.\Данная поддержка со стороны Индонезии приобретает особую актуальность на фоне информации о планах США, озвученных в конце февраля. Министр войны США Пит Хегсет сообщил о разработке американской системы противоракетной обороны (ПРО) под названием «Золотой купол», предусматривающей, в том числе, развертывание вооружений в космосе. Это вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку подобное развертывание может привести к эскалации напряженности и, в конечном итоге, к гонке вооружений в космическом пространстве. Кроме того, наблюдается тенденция к снижению стоимости доставки грузов на околоземную орбиту. Прогнозируется, что уже к 2027 году стоимость может снизиться в десятки раз, если многоразовая ракета-носитель Starship, разработанная компанией SpaceX Илона Маска, успешно пройдет все испытания и будет введена в эксплуатацию. Это, в свою очередь, значительно облегчит и удешевит милитаризацию космоса, делая ее технически более доступной для различных государств и частных компаний. В связи с этим инициатива России по разработке юридического механизма, направленного на предотвращение гонки вооружений, выглядит как своевременный и необходимый шаг для обеспечения мира и безопасности в космическом пространстве.\Обсуждение вопроса о предотвращении гонки вооружений в космосе приобретает все большую актуальность в контексте меняющейся геополитической обстановки и развития технологий. Поддержка инициативы России со стороны Индонезии является важным фактором, свидетельствующим о широком понимании необходимости сохранения космического пространства в качестве мирного достояния человечества. Международное сотрудничество в этой области имеет решающее значение для предотвращения возможных конфликтов и обеспечения устойчивого развития космической деятельности. Важно отметить, что Российская Федерация последовательно выступает за мирное освоение космоса и выдвигает инициативы, направленные на предотвращение его милитаризации. Поддержка этой позиции со стороны Индонезии, одной из крупнейших стран Юго-Восточной Азии, подчеркивает значимость усилий России в области космической безопасности. Необходимо продолжать активный диалог и сотрудничество между странами для разработки и принятия юридически обязывающих документов, которые будут регулировать деятельность в космосе и гарантировать его использование исключительно в мирных целях. Только совместными усилиями можно обеспечить долгосрочную устойчивость и безопасность в космическом пространстве, что отвечает интересам всего мирового сообщества

Космос Россия Индонезия Гонка Вооружений Безопасность

 

