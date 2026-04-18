Индия вызывает посла Ирана из-за обстрела судов в Ормузском проливе

Нью-Дели выразил глубокую обеспокоенность Тегерану после инцидента со стрельбой по двум судам под индийским флагом, пытавшимся пересечь Ормузский пролив. Индия настаивает на возобновлении содействия безопасному проходу судов.

Посол Иран а в Нью-Дели, Мохаммад Фатали, был вызван в Министерство иностранных дел Индии для беседы с министром Викрамом Мисри. Причиной стало чрезвычайное происшествие в Ормузском проливе, где были обстреляны два судна, плавающих под флагом Индии. Эта информация была опубликована агентством Reuters 18 апреля. Дипломатическое ведомство Индии подтвердило факт нападения на два грузовых судна, перевозивших сырую нефть, когда те пытались пройти через стратегически важный Ормузский пролив.

"Министр Мисри выразил глубокую обеспокоенность индийской стороны в связи с инцидентом, включавшим применение оружия в отношении двух судов под индийским флагом", – цитирует агентство. В ходе встречи иранскому послу было предложено донести позицию Нью-Дели до руководства в Тегеране. Индия также настаивает на необходимости как можно скорее возобновить меры, направленные на обеспечение безопасного прохода судов, следующих в Индию через Ормузский пролив. Между тем, Европа уже предпринимает шаги в направлении обеспечения безопасности в этом критически важном морском регионе, планируя создание миссии по разминированию Ормузского пролива, что свидетельствует о серьезности намерений международных игроков. Иран, в свою очередь, объявил о частичном открытии этой ключевой морской артерии для коммерческого судоходства, мотивируя это периодом перемирия, что, возможно, является попыткой снять напряжение и продемонстрировать готовность к диалогу. Накануне, как сообщало Reuters, было зафиксировано как минимум два случая нападения на суда, пытавшиеся пересечь Ормузский пролив. Согласно имеющимся данным, коммерческие суда, следовавшие через пролив, получили радиосообщения от военно-морских сил Ирана, в которых им категорически запрещалось дальнейшее движение. Инциденты произошли в акватории между островами Кешм и Ларак, что подчеркивает потенциальную опасность навигации в этом регионе. Обстрел индийских судов в Ормузском проливе не является единичным случаем. Подобные инциденты в этом стратегически важном водном пути, который является одной из самых оживленных морских трасс в мире и ключевым маршрутом для транспортировки энергоресурсов, регулярно вызывают международную обеспокоенность. В последнее время напряженность в регионе Персидского залива, и в частности в Ормузском проливе, возросла. Это связано с целым комплексом геополитических факторов, включая сложные отношения между Ираном и рядом западных стран, а также региональные конфликты. Реакция Индии на данный инцидент подчеркивает ее заинтересованность в обеспечении бесперебойных поставок сырой нефти, необходимой для функционирования ее экономики. Любые перебои в поставках через Ормузский пролив могут иметь серьезные последствия для энергетической безопасности Индии и привести к росту цен на энергоносители. Таким образом, дипломатическое вмешательство Нью-Дели является закономерным шагом, направленным на защиту своих национальных интересов. Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри, проводя встречу с иранским послом, не только выразил официальное недовольство, но и сформулировал конкретные требования, направленные на предотвращение подобных ситуаций в будущем. Призыв к Тегерану возобновить процесс содействия судам, следующим в Индию, указывает на то, что Индия ожидает от Ирана активных действий по обеспечению безопасности судоходства. Создание европейской миссии по разминированию Ормузского пролива является важным индикатором растущего осознания международным сообществом необходимости совместных усилий для обеспечения безопасности морских путей. Этот шаг может способствовать снижению рисков и восстановлению доверия к навигации в данном регионе. Объявление Ирана о частичном открытии пролива для коммерческого судоходства на период перемирия, несмотря на предыдущие инциденты, может рассматриваться как попытка деэскалации и демонстрация готовности к конструктивному диалогу, однако реальные гарантии безопасности для индийских судов пока остаются под вопросом. Реакция иранского военно-морского флота, запрещающего проход судам, создает прецедент, который может негативно сказаться на международной торговле и вызвать дальнейшее обострение напряженности





