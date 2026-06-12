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Индия вызывает представителя США из-за атаки на судно с индийским экипажем

Международные Отношения News

Индия вызывает представителя США из-за атаки на судно с индийским экипажем
ИндияСШАИран
📆6/12/2026 1:18 PM
📰Vedomosti
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Индия второй раз за двое суток вызывает временного поверенного в делах США в связи с атаками на коммерческие суда с индийскими моряками у побережья Омана. Три судна атакованы, трое моряков ранены. Иран закрыл Ормузский пролив, США блокируют пролив. Нью-Дели требует прекратить действия.

Временный поверенный в делах США в Нью-Дели Джейсон Микс был вызван в министерство иностранных дел Индии второй раз за последние двое суток. Причиной стала атака на коммерческое судно MT Settebello с 20 индийскими моряками на борту у побережья Омана.

Индийская сторона выразила решительный протест и потребовала немедленно прекратить подобные действия, подчеркнув серьёзную обеспокоенность Нью-Дели безопасностью своих граждан. По данным индийских властей, за последние четыре дня американские военные атаковали три торговых судна с индийскими экипажами в этом регионе. В результате трое индийских моряков получили ранения, один из которых находится в критическом состоянии. Эти инциденты происходят на фоне обострения конфликта между США и Ираном, который перекинулся на морские пути.

Высшее военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива - стратегического коридора, через который проходит около трети мировой морской нефти. Решение принято в ответ на последние атаки США на иранские объекты. Корпус стражей исламской революции уже атаковал два судна, пытавшихся пересечь пролив. США, в свою очередь, сохраняют блокаду пролива, атакуя суда, связанные с Ираном.

Индия оказалась в сложной дипломатической ситуации. С одной стороны, Нью-Дели традиционно поддерживает тесные отношения с Вашингтоном, с другой - зависит от поставок нефти через Ормузский пролив. Индийские моряки становятся заложниками геополитического противостояния. Министерство иностранных дел Индии заявило, что придаёт большое значение безопасности своих граждан за рубежом и будет добиваться защиты их прав всеми доступными средствами.

Ожидается, что инцидент может привести к пересмотру маршрутов индийских торговых судов и усилению военного присутствия в регионе. Международное сообщество, включая ООН, призывает стороны к деэскалации, однако ситуация остаётся напряжённой

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Индия США Иран Ормузский Пролив Атака На Судно

 

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