Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Индия отказалась от поездки на чемпионат мира 1950 года из-за запрета на босоногаю футбол?

Футбол News

Индия отказалась от поездки на чемпионат мира 1950 года из-за запрета на босоногаю футбол?
ИндияЧемпионат МираОтказ От Поездки
📆6/12/2026 7:56 PM
📰sportbox
13 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 25% · Publisher: 51%

В 1950 году Индия впервые участвовала в отборе на чемпионат мира, но за месяц до турнира выяснилось, что команда в Бразилию не летит. Самая популярная версия случившегося связана с тем, что ФИФА запретила сборной Индии играть босиком, и футболисты отказались надевать бутсы. Однако, как оказалось, версия с запретом на босоногаю футбол не подтверждается фактами.

Со стартом чемпионата мира всегда всплывают старые футбол ьные истории — громкие провалы, скандалы, бойкоты и странные решения. Некоторые из них сегодня звучат почти неправдоподобно. Например, история о сборной, которая получила путевку на чемпионат мира , попала в жеребьевку, узнала соперников — а потом просто отказалась ехать.

Так произошло с Индией в 1950 году. Причем спустя десятилетия многие до сих пор уверены: команда снялась из-за того, что ФИФА запретила ее футболистам играть босиком. Версия красивая, но, как часто бывает, правда оказалась гораздо прозаичнее

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportbox /  🏆 28. in RU

Индия Чемпионат Мира Отказ От Поездки ФИФА Босоногая Футбол

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Капуромания в СССРКапуромания в СССРРассказ о феноменальной популярности индийского актера Раджа Капура в Советском Союзе в 1950-60 гг.
Read more »

Формуле-1 действительно 75 лет? Или только 44? Всё сложноФормуле-1 действительно 75 лет? Или только 44? Всё сложноПервая гонка и правда состоялась в мае 1950-го, но дальше спорить можно бесконечно.
Read more »

Формуле-1 действительно 75 лет? Или только 44? Запутанная историяФормуле-1 действительно 75 лет? Или только 44? Запутанная историяПервая гонка и правда состоялась в мае 1950-го, но дальше спорить можно бесконечно.
Read more »

Конец кровавого вождя. Как выследили и убили главаря УПА Романа ШухевичаКонец кровавого вождя. Как выследили и убили главаря УПА Романа Шухевича5 марта 1950 года был ликвидирован один из самых кровавых вождей украинского национализма Роман Шухевич.
Read more »

В Якутии из-за аварийного дома пострадали две жительницыВ Якутии из-за аварийного дома пострадали две жительницыВ Якутии власти отказываются расселить аварийный дом 1950 года постройки
Read more »

Пропавшие над Балтикой. Как летчики США сгинули у границ СССРПропавшие над Балтикой. Как летчики США сгинули у границ СССР8 апреля 1950 года советские ВВС сбили американский самолет-разведчик у берегов Латвийской ССР.
Read more »



Render Time: 2026-06-12 22:57:29