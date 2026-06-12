Индия отказалась от поездки на чемпионат мира 1950 года из-за запрета на босоногаю футбол?

В 1950 году Индия впервые участвовала в отборе на чемпионат мира, но за месяц до турнира выяснилось, что команда в Бразилию не летит. Самая популярная версия случившегося связана с тем, что ФИФА запретила сборной Индии играть босиком, и футболисты отказались надевать бутсы. Однако, как оказалось, версия с запретом на босоногаю футбол не подтверждается фактами.

Со стартом чемпионата мира всегда всплывают старые футбол ьные истории — громкие провалы, скандалы, бойкоты и странные решения. Некоторые из них сегодня звучат почти неправдоподобно. Например, история о сборной, которая получила путевку на чемпионат мира , попала в жеребьевку, узнала соперников — а потом просто отказалась ехать.

Так произошло с Индией в 1950 году. Причем спустя десятилетия многие до сих пор уверены: команда снялась из-за того, что ФИФА запретила ее футболистам играть босиком. Версия красивая, но, как часто бывает, правда оказалась гораздо прозаичнее





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