Инвестиции в Северный Кавказ выросли на 10% – Мишустин

Объем капиталовложений в регионы Северо-Кавказского федерального округа увеличился на 10%, достигнув почти 1,5 трлн рублей. Также зафиксирован рост кредитного портфеля, отгрузки промышленных товаров и числа малых и средних предприятий.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о значительном увеличении инвестиций в регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). На совещании с правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа, состоявшемся 30 апреля, он сообщил о росте объема капиталовложений на 10% в прошлом году, доведя его почти до 1,5 триллиона рублей.

Этот рост свидетельствует об укреплении экономического потенциала региона и повышении его инвестиционной привлекательности. Мишустин подчеркнул, что наблюдается устойчивая тенденция к увеличению инвестиций, что является ключевым фактором для дальнейшего развития СКФО. Важным индикатором позитивных изменений является также значительное увеличение кредитного портфеля округа – примерно в 2,3 раза за последние несколько лет. Это говорит о растущем доверии банковского сектора к экономике региона и расширении возможностей для финансирования различных проектов.

Кроме того, отмечен рост отгрузки промышленных товаров на 5%, что превышает среднероссийские показатели, демонстрируя успешное развитие промышленного производства в СКФО. Этот показатель свидетельствует о диверсификации экономики региона и снижении ее зависимости от традиционных отраслей. Особое внимание было уделено развитию малого и среднего предпринимательства, количество предприятий в этой сфере увеличилось на 10%, что в 2,5 раза превышает средний показатель по стране.

Поддержка малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением государственной политики, поскольку он играет важную роль в создании новых рабочих мест, стимулировании инноваций и повышении конкурентоспособности экономики. Правительство РФ продолжает оказывать всестороннюю поддержку предпринимателям, предоставляя им доступ к финансовым ресурсам, консультационным услугам и другим видам помощи. В рамках стратегии развития туризма в регионе, значительные средства направляются на создание современной туристической инфраструктуры. Директор по коммуникациям «Кавказ.

РФ» Татьяна Баева в интервью «Известиям» 29 апреля рассказала о прогрессе в развитии горнолыжного курорта «Мамисон». Она отметила, что после завершения строительства основных трасс и необходимой инфраструктуры, основное внимание сейчас уделяется возведению крупных гостиничных комплексов, способных обеспечить комфортное размещение для большого числа туристов. Развитие «Мамисона» является частью масштабной программы по созданию современных горнолыжных курортов в СКФО, направленной на привлечение туристов как из России, так и из-за рубежа.

Открытие нового горнолыжного курорта «Мамисон» в Северной Осетии, о котором стало известно 15 марта, стало важным событием для туристической отрасли региона. Курорт расположен в живописном Мамисонском ущелье, в 100 километрах от Владикавказа, и предлагает своим гостям уникальные возможности для активного отдыха и наслаждения красотой природы. Удобное расположение и развитая инфраструктура делают «Мамисон» привлекательным местом для любителей горнолыжного спорта и других видов активного отдыха.

Власти региона планируют инвестировать 27 миллиардов рублей в дальнейшее развитие туристической инфраструктуры Северного Кавказа, что позволит создать новые рабочие места, увеличить доходы бюджета и повысить качество жизни населения. Развитие туризма является одним из ключевых приоритетов социально-экономической политики региона, поскольку он способствует диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию благоприятного имиджа региона. Помимо развития туристической инфраструктуры, правительство РФ уделяет внимание развитию других отраслей экономики СКФО, таких как сельское хозяйство, промышленность и транспорт.

Реализуются масштабные проекты по строительству новых дорог, мостов и других объектов транспортной инфраструктуры, которые улучшают транспортную доступность региона и способствуют развитию торговли и туризма. В сельском хозяйстве реализуются программы по поддержке фермерских хозяйств и развитию агропромышленного комплекса. В промышленности реализуются проекты по модернизации существующих предприятий и созданию новых производств. Все эти меры направлены на повышение конкурентоспособности экономики СКФО и улучшение качества жизни населения.

Мишустин подчеркнул, что правительство РФ будет и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку социально-экономическому развитию Северного Кавказа, обеспечивая стабильный рост инвестиций, создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни населения. Он отметил, что Северный Кавказ обладает огромным потенциалом для развития, и правительство РФ готово оказывать всестороннюю поддержку для его реализации. Успешное развитие СКФО является важным фактором для обеспечения стабильности и процветания всей России.

В заключение, можно отметить, что наблюдаемые позитивные тенденции в экономике СКФО свидетельствуют об эффективности проводимой правительством РФ политики и открывают новые перспективы для дальнейшего развития региона





