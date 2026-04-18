Инал Тасоев признан «Спортсменом года» по версии Европейского союза дзюдо

Инал Тасоев признан «Спортсменом года» по версии Европейского союза дзюдо
Инал ТасоевДзюдоЕвропейский Союз Дзюдо
Российский дзюдоист Инал Тасоев, двукратный чемпион мира, получил награду «Спортсмен года» от Европейского союза дзюдо (EJU) на гала-вечере в Тбилиси. Тренер Арсен Галстян также отмечен как «Лучший тренер мужской команды Европы».

Российский дзюдо ист Инал Тасоев , двукратный чемпион мира, был удостоен престижной награды « Спорт смен года» от Европейского союза дзюдо (EJU). Это значимое признание его выдающихся достижений и вклада в развитие дзюдо на международной арене. Торжественная церемония вручения состоялась в рамках гала-вечера, проходившего в Тбилиси на чемпионате Европы.

На этом же мероприятии особой чести был удостоен и тренер сборной России Арсен Галстян, получивший награду «Лучший тренер мужской команды Европы».

Награды EJU ежегодно присуждаются выдающимся спортсменам и специалистам, чья деятельность оказывает существенное влияние на прогресс дзюдо и демонстрирует высочайший уровень профессионализма и мастерства в условиях мировых соревнований.

Инал Тасоев, которому на момент получения награды исполнилось 28 лет, продемонстрировал исключительные спортивные результаты в течение года. Он одержал победу на чемпионате мира 2025 года, проходившем в Будапеште, а также завоевал золотую медаль на чемпионате Европы 2025 года в Подгорице.

Его успехи не ограничиваются этими крупными турнирами: Тасоев также одержал победы на престижных турнирах Большого шлема в Париже и Тбилиси, подтвердив свой статус одного из ведущих дзюдоистов планеты.

Возвращение российских дзюдоистов на международную арену под национальным флагом, с гимном и символикой, стало важным событием, произошедшим в конце ноября 2025 года. Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) принял это решение, предоставив спортсменам возможность вновь представлять свою страну на мировой спортивной сцене.

Чемпионат Европы 2026 года, проходящий в Тбилиси, подходит к своему завершению. Финальные дни соревнований обещают захватывающие поединки и яркие моменты, за которыми можно следить в прямом эфире.

Трансляции всех матчей доступны на телеканалах семейства «Матч!», а также на официальных интернет-ресурсах matchtv.ru и sportbox.ru, предоставляя болельщикам возможность насладиться зрелищем мирового уровня.

Инал Тасоев Дзюдо Европейский Союз Дзюдо Спортсмен Года Арсен Галстян

 

