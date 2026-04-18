Инал Тасоев признан «Спортсменом года» по версии Европейского союза дзюдо

Российский дзюдо ист Инал Тасоев , двукратный чемпион мира, был удостоен престижной награды « Спорт смен года» от Европейского союза дзюдо (EJU). Это значимое признание его выдающихся достижений и вклада в развитие дзюдо на международной арене. Торжественная церемония вручения состоялась в рамках гала-вечера, проходившего в Тбилиси на чемпионате Европы.

На этом же мероприятии особой чести был удостоен и тренер сборной России Арсен Галстян, получивший награду «Лучший тренер мужской команды Европы».

Награды EJU ежегодно присуждаются выдающимся спортсменам и специалистам, чья деятельность оказывает существенное влияние на прогресс дзюдо и демонстрирует высочайший уровень профессионализма и мастерства в условиях мировых соревнований.

Инал Тасоев, которому на момент получения награды исполнилось 28 лет, продемонстрировал исключительные спортивные результаты в течение года. Он одержал победу на чемпионате мира 2025 года, проходившем в Будапеште, а также завоевал золотую медаль на чемпионате Европы 2025 года в Подгорице.

Его успехи не ограничиваются этими крупными турнирами: Тасоев также одержал победы на престижных турнирах Большого шлема в Париже и Тбилиси, подтвердив свой статус одного из ведущих дзюдоистов планеты.

Возвращение российских дзюдоистов на международную арену под национальным флагом, с гимном и символикой, стало важным событием, произошедшим в конце ноября 2025 года. Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) принял это решение, предоставив спортсменам возможность вновь представлять свою страну на мировой спортивной сцене.

Чемпионат Европы 2026 года, проходящий в Тбилиси, подходит к своему завершению. Финальные дни соревнований обещают захватывающие поединки и яркие моменты, за которыми можно следить в прямом эфире.

Трансляции всех матчей доступны на телеканалах семейства «Матч!», а также на официальных интернет-ресурсах matchtv.ru и sportbox.ru, предоставляя болельщикам возможность насладиться зрелищем мирового уровня.





