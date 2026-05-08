Импорт новых автомобилей в Россию вырос на 6 процентов за четыре месяца 2026 года

За первые четыре месяца 2026 года в Россию ввезли 112,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 6 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной вклад в рост внесли поставки из Китая, а также транзитные поставки через Киргизию. Среди импортированных марок лидером стал Geely, а на производственной площадке в Шушарах готовится к выпуску новая модель Senat 900.

Аналитик Целиков сообщил о росте импорт а новых легковых автомобилей в Россию на 6 процентов за первые четыре месяца 2026 года. Общий объем ввезенных машин возрастом до трех лет составил 112,3 тысячи единиц, что на 6 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным эксперта, основной вклад в этот рост внесли прямые поставки из Китая, которые составили 68,8 процента от общего объема импорта, или 77,2 тысячи автомобилей. Почти каждый пятый автомобиль (19,6 процента, или 22,1 тысячи штук) был ввезен транзитом через Киргизию. Остальные поставки распределились между Белоруссией (3,7 процента), Японией (2,2), Южной Кореей (2) и другими странами. Среди импортированных марок лидером стал Geely с долей 20 процентов.

За ним следуют Changan (8,5 процента), Toyota (8), GAC (6), Mazda (5,6), Hongqi (4,7), Tank (4,4), BMW (4,2), Volkswagen (3,7) и Jetour (3,6). Почти половина поставок (48 процентов) прошла по альтернативным каналам, без оформления ОТТС. Ранее стало известно, что производственная площадка в Шушарах, где ранее собирали японские автомобили, теперь готовится к выпуску новой марки. Новинка под названием Senat 900 будет представлять собой крупный седан с системой полного привода.

По данным «Ленты.ру», в основе автомобиля лежит одна из моделей китайского бренда Hongqi





