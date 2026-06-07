Иммунотерапия для лечения атеросклероза: разрушение бляшек в артериях

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе разработали иммунотерапию для лечения онкологических заболеваний, которая может быть использована для разрушения атеросклеротических бляшек в артериях. Исследование опубликовано в журнале Science. Целевым маркером стал фибробласт-активирующий белок, который характерен для измененных гладкомышечных клеток, расположенных в бляшках. Использование иммунотерапии у мышей привело к уменьшению размеров бляшек и увеличению их стабильности, что снижало риск их разрыва, приводящего к инфарктам и инсультам.

Москва, 7 июня - АиФ-Москва. Иммунотерапия , которую разработали для лечения онкологических заболеваний, может быть использована для разрушения атеросклеротических бляшек в артериях, говорится в исследовании ученых Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, опубликованном в журнале Science.

В лечении рака синтетические антитела связываются с патологически измененными клетками и 'помечают' их для уничтожения иммунной системой. В новом исследовании этот механизм перенесли на лечение атеросклероза, где терапия используется в разрушении клеток, участвующих в формировании и нестабильности бляшек. Опыты проводили на мышах. Целевым маркером стал фибробласт-активирующий белок, который оказался характерен для измененных гладкомышечных клеток, расположенных в атеросклеротических бляшках.

В результате выяснилось, что использование иммунотерапии у мышей приводило к уменьшению размеров бляшек и увеличению их стабильности, что снижало риск их разрыва, приводящего к инфарктам и инсультам. Технология находится на стадии доклинических исследований, применимость у человека требует дальнейшего изучения, указали ученые. Ранее профессор Института исследований рака в Лондоне Кевин Харрингтон сообщил, что экспериментальная трёхкомпонентная вакцина амивантамаб может полностью уничтожать опухоли у онкобольных, которые перестали реагировать на химио- и иммунотерапию. Оцените материал ОбществоНаукаракатеросклерозисследованиеиммунотерапи





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