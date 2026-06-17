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Иммунолог предупредила о риске плесени в бытовой технике для аллергиков

Здоровье News

Иммунолог предупредила о риске плесени в бытовой технике для аллергиков
ПлесеньБытовая ТехникаАллергия
📆6/17/2026 3:36 PM
📰aifonline
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Плесневые грибы в увлажнителях и кондиционерах могут вызывать сезонные аллергические реакции. Опасность представляют споры, устойчивые к холоду, а профилактика включает регулярную чистку приборов и обработку лимонной кислотой.

Москва, 17 июня - АиФ-Москва. Частое чихание и заложенность носа в квартире могут свидетельствовать о наличии плесени внутри бытовой техники. Об этом изданию NEWS.ru рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Специалист подчеркнула, что споры грибов активно размножаются в увлажнителях и кондиционерах при неправильном уходе за приборами. Аллергическая реакция на плесневые грибы проявляется преимущественно в виде ринореи и затрудненного дыхания в теплую влажную погоду. Кожные симптомы при этом возникают крайне редко, а сами споры отличаются высокой устойчивостью и способны выживать даже в холодном климате. В мире существует более двух тысяч видов такой плесени, концентрация которых в атмосферном воздухе резко возрастает ранней весной и поздней осенью.

Для предотвращения развития патогенной микрофлоры в домашних условиях необходимо регулярно мыть все приборы. Врач настоятельно рекомендовала дополнительно обрабатывать бытовую технику лимонной кислотой для уничтожения опасных спор. Ранее врач Марият Мухина рассказала об опасности грязного мешка пылесоса для здоровья

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Плесень Бытовая Техника Аллергия Увлажнитель Кондиционер Споры Лимонная Кислота Чистка

 

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