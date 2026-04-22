Илья Ковальчук – президент «Шанхайских Драконов», Евгений Артюхин – генеральный менеджер

Илья Ковальчук назначен президентом хоккейного клуба «Шанхайские Драконы», а Евгений Артюхин стал генеральным менеджером. Анализ причин неудачного сезона, задач нового руководства и перспектив развития клуба.

Информация о скором назначении Ильи Ковальчука на пост президента хоккей ного клуба « Шанхайские Драконы », а Евгения Артюхина – генеральным менеджером, стала известна задолго до официального объявления.

Фактически, именно издание «Чемпионат» первым сообщило об этом. Текущий сезон для «Шанхайских Драконов» оказался крайне неудачным с точки зрения спортивных результатов. Команда, располагающая значительным бюджетом и не имеющая ограничений на количество легионеров, базирующаяся в Санкт-Петербурге, не смогла пробиться в плей-офф Западной конференции. Более того, к концу регулярного чемпионата игра «драконов» напоминала выступления некогда проблемного «Куньлуня», который просто доигрывал сезон, готовясь к отпускам.

Естественно, такое положение дел не устроило руководство и спонсоров китайского проекта, вложивших значительные средства в развитие клуба. У «Шанхайских Драконов» безусловно есть все возможности для прогресса и роста, однако постоянные смены главных тренеров и комплектование состава, фактически по остаточному принципу, не позволяли команде рассчитывать на серьезные достижения. В результате, в руководстве клуба произошли значительные изменения. Илья Ковальчук в своем первом заявлении на новой должности выразил радость от присоединения к команде: «Рад стать частью семьи «драконов».

Впереди нас ждет интересное время: планируем серьезно изменить спортивный подход, а также продолжить активно взаимодействовать с болельщиками. Ждем всех в Санкт-Петербурге на «СКА Арене»! ». Назначение Ковальчука президентом клуба вполне объяснимо.

Илья – известная и уважаемая фигура в хоккейном мире и за его пределами, обладающая опытом управления (вспомним его работу на посту генерального менеджера сборной России на Олимпийских играх 2022 года). Ожидается, что под руководством Ковальчука клубу будет выделен достаточный бюджет, он имеет широкие связи с тренерами и агентами, и к «драконам» будут стремиться именитые российские и зарубежные игроки. Таким образом, проблем с комплектованием состава возникнуть не должно.

Артюхин, в данной ситуации, скорее будет исполнителем, но, безусловно, также примет участие в переговорах и поиске перспективных кандидатов. Илья Ковальчук отметил, что Евгений Артюхин обладает глубоким пониманием хоккея и богатым опытом.

«Евгений Артюхин отлично знает хоккей изнутри, обладает богатым опытом. «Вегас» в последние годы добился серьезных успехов, работа скаутом в такой организации помогла Евгению не только узнать североамериканский рынок, но и перенять лучшие менеджерские практики. У него хорошие связи и знакомства как внутри России, так и в Северной Америке. Желаю Евгению удачи, уверен, что он поможет вывести спортивную составляющую клуба на новый уровень, соответствующий нашим задачам», – заявил Ковальчук.

Что касается Александра Крылова, который неофициально считался куратором клуба, то существуют разные мнения о его дальнейшей роли. Некоторые утверждают, что его полностью отстранили от управления, в то время как другие источники сообщают, что бывший руководитель «Авангарда» будет отвечать за медийную составляющую проекта, маркетинг и PR, а вся спортивная часть будет находиться в зоне ответственности Ковальчука и Артюхина.

Кроме того, стоит помнить, что одной из ключевых задач, поставленных перед «Шанхайскими Драконами», является максимальная и быстрая интеграция в китайский хоккей, однако этот процесс пока также замедлился. Невозможно постоянно проводить домашние матчи то в Мытищах, то в Санкт-Петербурге. Будем надеяться, что Илья Ковальчук сможет успешно справиться с новыми обязанностями в «Шанхайских Драконах». Возможно, этот пост станет трамплином для его последующего триумфального возвращения в московский «Спартак» в качестве топ-менеджера. Такой сценарий вполне вероятен и выглядит логичным





