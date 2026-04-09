Илья Сафонов о предстоящей серии с Минском: «Ключ к успеху - игра в неравных составах»

Центральный нападающий Ак Барса Илья Сафонов в эксклюзивном интервью рассказал о подготовке к серии плей-офф против минского Динамо, оценил состояние команды, поделился ожиданиями от противостояния с Квартальновым и прокомментировал увольнение Горбенко.

Илья, центральный нападающий команды, поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния, оценил текущую форму команды и прокомментировал увольнение Игоря Горбенко, специалиста, сыгравшего ключевую роль в раскрытии талантов Сафонова, Артёма Галимова и Никиты Дыняка во время их совместной работы в Казани. Илья Сафонов выразил уверенность в готовности команды к предстоящим играм, отметив важность анализа ошибок, допущенных в предыдущем раунде плей-офф с челябинским Трактором. Игрок подчеркнул, что несмотря на итоговый счет 4-1, серия была сложной, о чем свидетельствуют три овертайма. Илья отметил агрессивную игру соперника, умелое использование их ошибок и отличную игру вратаря Трактора. Он подчеркнул, что победа — результат командной работы, где каждый игрок выкладывался на 100% в каждой смене. Сафонов отметил, что команда проявила характер в овертаймах, терпение, и проанализировала ошибки, чтобы не допустить их в будущем, сохранив при этом сильные стороны. Он также подчеркнул, что команда долго готовилась к играм, восстанавливалась и отдыхала, и все игроки полны желания выйти на лед и побеждать. Илья уверен, что ключевым фактором в серии станут действия в неравных составах, особенно реализация большинства. Игрок отметил, что команда будет разбирать соперника, готовиться к игре и подбирать ключи к его обороне. Он выразил уверенность в том, что тренерский штаб Ак Барса сможет найти эффективные решения против тактики Минска, а также отметил, что игра Динамо под руководством Дмитрия Квартальнова осталась в целом узнаваемой. Сафонов считает, что не стоит ожидать каких-то кардинальных сюрпризов от тактики Квартальнова, но команда будет готова к активной и агрессивной игре соперника. Илья подчеркнул, что тренерский штаб Ак Барса самостоятельно анализирует игру соперника и использует собственные методы работы. Он также выразил сожаление по поводу увольнения Игоря Горбенко, назвав его хорошим специалистом, разбирающимся в хоккее. Илья отметил, что внимательно наблюдал за серией Минска против Москвы и почерпнул для себя много полезной информации. Сафонов не удивлен успешной работой Квартальнова с легионерами в Минске, подчеркнув, что он всегда стремился к созданию сильной команды защитников-иностранцев. Он также выразил уверенность в том, что Ак Барс способен обыграть любого соперника, если команда будет играть правильно и с максимальной самоотдачей.\ Илья рассказал, что провел некоторое время в работе над большинством, понимая его важность в плей-офф. Он считает, что команда будет стараться удивлять и подбирать ключи к обороне соперника. Сафонов поделился своим мнением о тренерском штабе Квартальнова, подчеркнув их опыт и умение строить игру. Илья отметил, что не ожидает каких-то кардинальных изменений в тактике Динамо, но команда Ак Барса будет готова к игре любой сложности. Игрок также подчеркнул важность командной работы, взаимовыручки и стремления к победе в каждом матче. Сафонов выразил уверенность в потенциале команды и готовности бороться за выход в следующий раунд плей-офф. Он также отметил, что команда хорошо подготовилась к серии, восстановилась и готова к максимальной самоотдаче на льду. \ Илья Сафонов признался, что не считает белорусов легионерами, отвечая на вопрос о работе Квартальнова с иностранными игроками. Он отметил, что Квартальнов всегда хотел видеть в команде сильную бригаду защитников-иностранцев, и в Минске ему это удалось. Сафонов подчеркнул, что защита соперника – это хороший вызов для Ак Барса, но команда готова к нему. Игрок выразил уверенность в том, что при правильной игре и максимальной самоотдаче Ак Барс сможет обыграть любого соперника. Он подчеркнул важность анализа игры соперника, поиска слабых мест и использования сильных сторон своей команды. Илья также отметил, что команда не собирается недооценивать соперника, но уверена в своих силах и готова к борьбе. Сафонов подчеркнул, что Ак Барс будет стремиться к победе в каждом матче серии и сделает все возможное, чтобы пройти дальше в плей-офф. Игрок выразил надежду на поддержку болельщиков и призвал их верить в команду





