Илья Exile запустил «Добросвязь» — оператора связи с благотворительной миссией

Блогер Илья Exile представил новый мобильный оператор «Добросвязь», который сочетает в себе связь, бонусную систему и социальные инициативы, направленные на помощь нуждающимся.

Российский блогер и стример Илья Exile , известный своей активной позицией и стремлением к созданию полезных проектов, совместно со своей командой представил инновационный цифровой проект в сфере мобильной связи под названием « Добросвязь ».

Этот новый бренд призван переосмыслить традиционное представление о мобильной связи, превратив ее из простого сервиса в полноценную социальную платформу, объединяющую людей вокруг общих ценностей и полезных инициатив.

«Добросвязь» ориентирована, в первую очередь, на молодое поколение, стремящееся к самовыражению, общению и участию в социально значимых проектах. В основе концепции лежит идея о том, что связь должна быть не только инструментом для общения, но и способом внести свой вклад в улучшение мира вокруг. Пользователи «Добросвязи» получают не только стандартный набор услуг – минуты, гигабайты трафика и SMS-сообщения – но и доступ к уникальной бонусной системе и широкому спектру социальных возможностей.

Одним из ключевых преимуществ сервиса является автоматическое участие в регулярных розыгрышах ценных призов, таких как современная техника, путевки в путешествия и другие интересные подарки. Однако, «Добросвязь» не ограничивается лишь развлекательной составляющей. Значительная часть проекта посвящена благотворительности и поддержке социально уязвимых слоев населения. Команда проекта активно реализует различные благотворительные акции по всей стране, включая доставку корма в приюты для бездомных животных, утепление вольеров для животных, организацию развлекательных и образовательных мероприятий для детей из малообеспеченных семей и многое другое.

Важно отметить, что все эти активности финансируются из чистой прибыли проекта, что обеспечивает прозрачность и эффективность использования средств. Чем больше пользователей присоединяется к «Добросвязи», тем масштабнее становятся благотворительные инициативы и тем больше людей получают помощь. Кроме того, каждый клиент «Добросвязи» имеет возможность поделиться своей мечтой в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении. Ежемесячно команда проекта выбирает одну мечту и берет на себя ее исполнение, тем самым демонстрируя, что даже самые смелые желания могут стать реальностью.

Эта уникальная механика позволяет пользователям почувствовать себя частью большого и дружного сообщества, где их мнение и желания имеют значение. Концепция «Добросвязи» построена на принципах социальной ответственности и стремления сделать добрые дела неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека. Технологической основой «Добросвязи» является инфраструктура компании Билайн, реализованная по модели Smart MVNO (Smart Mobile Virtual Network Operator – «умный виртуальный оператор»).

Эта модель позволяет запускать новые бренды в сфере мобильной связи на базе существующей телекоммуникационной сети, сохраняя при этом независимость в разработке собственного бренда, цифровых интерфейсов и коммуникационной стратегии. Smart MVNO обеспечивает гибкость и скорость вывода на рынок нишевых предложений, ориентированных на конкретную целевую аудиторию. Благодаря этому, «Добросвязь» смогла быстро запустить свой сервис и предложить пользователям уникальный набор услуг и возможностей. Информационным партнером проекта выступает онлайн-издание «Безлимит», которое активно освещает деятельность «Добросвязи» и привлекает внимание к ее социальным инициативам.

Илья Exile подчеркнул, что главная цель проекта – создание сообщества людей, для которых связь является не просто средством коммуникации, а способом быть ближе друг к другу и делать мир лучше. Он выразил уверенность в том, что российское общество открыто к добрым делам и взаимопомощи, и что «Добросвязь» станет платформой для реализации этих ценностей.

Роман Прыганов, директор по развитию партнерского канала Билайна, отметил, что модель Smart MVNO значительно упрощает и ускоряет запуск новых брендов в сфере связи, позволяя партнерам сосредоточиться на своем продукте и работе со своей аудиторией. Он подчеркнул, что Билайн видит в этом перспективный инструмент для появления на рынке новых ярких и инновационных проектов. Денис Смахтин, генеральный директор «Безлимита», добавил, что участие в «Добросвязи» – это возможность поддержать запуск нового бренда, сочетающего в себе телекоммуникационные услуги, цифровой продукт и комьюнити-механики.

Он отметил, что современная аудитория ожидает от сервисов не только базовой функциональности, но и дополнительной ценности, вовлечения и эмоциональной составляющей, и что «Добросвязь» полностью соответствует этим требованиям.

«Добросвязь» представляет собой не просто нового оператора мобильной связи, а целую экосистему, объединяющую людей вокруг общих ценностей и стремления к позитивным изменениям. Проект активно использует современные цифровые технологии для создания удобного и интуитивно понятного интерфейса, а также для обеспечения высокого качества обслуживания. Пользователи могут легко управлять своими услугами, участвовать в розыгрышах и благотворительных акциях, а также делиться своими мечтами через мобильное приложение или личный кабинет на сайте.

Команда «Добросвязи» постоянно работает над расширением функциональности сервиса и добавлением новых возможностей, чтобы удовлетворить потребности самых требовательных пользователей. Особое внимание уделяется безопасности и защите персональных данных.

«Добросвязь» использует современные методы шифрования и защиты информации, чтобы обеспечить конфиденциальность данных своих клиентов. Проект также активно сотрудничает с экспертами в области кибербезопасности для предотвращения возможных угроз.

«Добросвязь» стремится стать лидером в сфере социально ответственного бизнеса и внести свой вклад в развитие российского общества. Проект планирует расширять свою деятельность и запускать новые благотворительные инициативы, а также привлекать к сотрудничеству другие компании и организации.

«Добросвязь» уверена, что вместе мы можем сделать мир лучше.

Проект «Добросвязь» – это яркий пример того, как современные технологии могут быть использованы для решения социальных проблем и создания позитивных изменений в обществе. Это не просто связь, это – связь с будущим, связь с добром, связь с людьми





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Илья Exile Добросвязь Мобильная Связь Благотворительность Smart MVNO Билайн Безлимит

United States Latest News, United States Headlines

