Генеральный директор турнира Илона Корстин поделилась своими мыслями о будущем Единой лиги ВТБ. Она отметила, что задача турнира оставить как можно больше команд и даже расшириться. Также она отметила, что у турнира есть требования регламента, которые необходимо соблюдать, чтобы участвовать в лиге. Кроме того, она отметила, что у Владивостока и Астаны есть заявки на вступление в лигу, и все решения будут приниматься на совете лиги.

Илона Корстин о будущем Единой лиги ВТБ: 'Наша задача – оставить как можно больше команд и даже расшириться' В Единой лиге ВТБ уже активно обсуждают состав участников на следующий сезон и возможные изменения в лиге.

Генеральный директор турнира Илона Корстин поделилась своими мыслями о будущем Единой лиги ВТБ. Рассматривая уже о следующем сезоне, какая сейчас ситуация с «Самарой»? Появились на днях новости, что клуб еще можно спасти. – Что касается «Самары» с ситуацией работаем, все узнаете на совете лиги.

Наша задача – оставить как можно больше команд и даже расшириться. У нас есть требования регламента, команды должны соответствовать по своему спортивному уровню и финансово быть стабильными. Если говорить о возможных новичках, еще пару лет назад ходило много разговоров о Владивостоке. Возможно, были еще другие кандидаты на вступление?

У Владивостока очень серьезная заявка. Они готовы по всем документам, сделали большую работу над ошибками в сравнении с предыдущей заявкой. Есть поддержка региона, что очень важно. Заявка соответствует требованиям нашего регламента, но все решится на совете лиги.

Есть достаточно серьезная заявка от «Астаны». Казахстанская команда уже играла в лиге. Затем в стране вступил в силу закон, по которому у клуба не было возможности оплачивать работу иностранных специалистов, и из-за этого у команды возникли трудности.

«Астана» тогда покинула основной чемпионат, но продолжила свое участие в молодежной Лиге ВТБ. Сейчас «Астана» адаптировалась к новому законодательству, и у клуба появились коммерческие спонсоры, благодаря которым команда имеет возможность вернуться в основной чемпионат. У нас представлен в молодежной Лиге ВТБ, возможно, через сезон они вернутся и в основной состав. Интерьер присутствует, – поделилась Корстин в интервью «Чемпионату».





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