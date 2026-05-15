Head Topics

Илон Маск гримасничает и демонстрирует большие пальцы на приеме с Трампа и Си Цзиньпином

Эксклюзив News

Илон Маск гримасничает и демонстрирует большие пальцы на приеме с Трампа и Си Цзиньпином
Илон МаскПрезидент США Дональд ТрампЛидер КНР Си Цзиньпин
📆5/15/2026 9:12 AM
📰aifonline
73 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 56% · Publisher: 68%

Американский предприниматель Илон Маск, прибывший в составе делегации на государственном приеме в Пекине, привлек к себе внимание необычным поведением. На кадрах видно, как он то прищуривает один глаз, то выпучивает глаза и водит ими в разные стороны, а в какой-то момент его лицо и вовсе перекашивает гримаса. Психиатр и нарколог Василий Шуров, изучив видеозапись, высказал мнение, что эксцентричное поведение миллиардера может быть следствием употребления спиртных напитков.

Москва, 15 мая - АиФ-Москва. На государственном приеме в Пекине с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина американский предприниматель Илон Маск , прибывший в составе делегации, привлек к себе внимание необычным поведением.

На распространившихся в Сети кадрах видно, как миллиардер то прищуривает один глаз, то выпучивает глаза и водит ими в разные стороны, а в какой-то момент его лицо и вовсе перекашивает гримаса. Журналисты Daily Mail отметили, что стоявший за спиной Маска глава Apple Тим Кук вежливо улыбался в камеру, в то время как сам бизнесмен корчил рожи и демонстрировал поднятые вверх большие пальцы.

Психиатр и нарколог Василий Шуров, изучив видеозапись, высказал мнение, что эксцентричное поведение миллиардера может быть следствием употребления спиртных напитков.

"На мой взгляд, на этих кадрах я отчетливо вижу признаки воздействия алкоголя. Это может быть индивидуальная, специфическая реакция Илона Маска на спиртное — у него просыпается вот такая дурашливость, расторможенность. Человек начинает гримасничать, вести себя неадекватно ситуации", — сказал Василий Шуров. Специалист подчеркнул, что не может ставить окончательный диагноз заочно, однако неадекватная мимика и потеря самоконтроля на официальном мероприятии столь высокого уровня, по его словам, являются классическими спутниками алкогольного опьянения.

Напомним, в августе 2025 года в Сеть попали кадры со встречи премьера Италии Джорджи Мелони и президента США Дональдом Трампом в Вашингтоне. На них Мелони сидела с выпученными глазами, бегала взглядом по потолку и безостановочно крутила ногой на каблуке. На некоторых кадрах видно, как у нее дергается уголок рта

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Илон Маск Президент США Дональд Трамп Лидер КНР Си Цзиньпин Американский Предприниматель Неадекватная Мимика Потеря Самоконтроля Алкогольное Опьянение

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-15 12:12:09