Илон Маск гримасничает и демонстрирует большие пальцы на приеме с Трампа и Си Цзиньпином

Американский предприниматель Илон Маск, прибывший в составе делегации на государственном приеме в Пекине, привлек к себе внимание необычным поведением. На кадрах видно, как он то прищуривает один глаз, то выпучивает глаза и водит ими в разные стороны, а в какой-то момент его лицо и вовсе перекашивает гримаса. Психиатр и нарколог Василий Шуров, изучив видеозапись, высказал мнение, что эксцентричное поведение миллиардера может быть следствием употребления спиртных напитков.

Москва, 15 мая - АиФ-Москва. На государственном приеме в Пекине с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина американский предприниматель Илон Маск , прибывший в составе делегации, привлек к себе внимание необычным поведением.

На распространившихся в Сети кадрах видно, как миллиардер то прищуривает один глаз, то выпучивает глаза и водит ими в разные стороны, а в какой-то момент его лицо и вовсе перекашивает гримаса. Журналисты Daily Mail отметили, что стоявший за спиной Маска глава Apple Тим Кук вежливо улыбался в камеру, в то время как сам бизнесмен корчил рожи и демонстрировал поднятые вверх большие пальцы.

Психиатр и нарколог Василий Шуров, изучив видеозапись, высказал мнение, что эксцентричное поведение миллиардера может быть следствием употребления спиртных напитков.

"На мой взгляд, на этих кадрах я отчетливо вижу признаки воздействия алкоголя. Это может быть индивидуальная, специфическая реакция Илона Маска на спиртное — у него просыпается вот такая дурашливость, расторможенность. Человек начинает гримасничать, вести себя неадекватно ситуации", — сказал Василий Шуров. Специалист подчеркнул, что не может ставить окончательный диагноз заочно, однако неадекватная мимика и потеря самоконтроля на официальном мероприятии столь высокого уровня, по его словам, являются классическими спутниками алкогольного опьянения.

Напомним, в августе 2025 года в Сеть попали кадры со встречи премьера Италии Джорджи Мелони и президента США Дональдом Трампом в Вашингтоне. На них Мелони сидела с выпученными глазами, бегала взглядом по потолку и безостановочно крутила ногой на каблуке. На некоторых кадрах видно, как у нее дергается уголок рта





