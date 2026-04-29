Илон Маск предупредил о рисках ИИ и раскритиковал OpenAI в ходе судебного процесса

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выступил с серьезными предупреждениями о потенциальной угрозе искусственного интеллекта для человечества в ходе судебного разбирательства с OpenAI. Он также раскритиковал возможный отход компании от изначальных принципов и выразил обеспокоенность регулированием технологий.

Москва, 29 апреля — АиФ-Москва. Американский предприниматель Илон Маск выступил с серией громких заявлений о рисках искусственного интеллекта в ходе судебного разбирательства, связанного с компанией OpenAI.

По его словам, развитие технологий ИИ может привести к тому, что машины превзойдут человеческий интеллект уже в ближайшие годы. Маск подчеркнул, что принимал активное участие в создании OpenAI, предложив концепцию, название, помогал собрать команду и обеспечил начальное финансирование. При этом он сознательно отказался от коммерциализации проекта на старте, чтобы сохранить его благотворительный характер. Однако предприниматель выразил обеспокоенность возможным отходом OpenAI от изначальных принципов, заявив, что это может подорвать доверие к благотворительным инициативам в США.

Маск также предупредил, что ИИ потенциально представляет угрозу для человечества, особенно если контроль над ним окажется в руках ненадежных людей. В ходе судебного процесса судья предупредил о возможных ограничениях на публичные высказывания Маска после его резких комментариев в адрес главы OpenAI Сэма Альтмана, который присутствовал на заседании дистанционно. Эксперты отмечают, что спор вокруг OpenAI может стать катализатором для более строгого регулирования технологий ИИ, особенно в контексте их потенциальной опасности.

Маск неоднократно выступал с призывами к созданию международных механизмов контроля за развитием искусственного интеллекта, подчеркивая необходимость предотвращения его злоупотребления. В то же время, некоторые аналитики считают, что его позиция может быть связана с конкуренцией между его компанией Neuralink и OpenAI, что добавляет сложности в оценку его заявлений





