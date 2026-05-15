Илон Маск и Тим Кук в центре внимания в Пекине, видео с забавными гримасами

Москва, 15 мая - АиФ-Москва. Илон Маск, известный американский предприниматель, оказался в центре внимания во время официального приема в Пекине, организованного в рамках визита президента США Дональда Трампа в Китай, сообщает телеканал CBS.

Основатель Xiaomi, господин Лей Цзюнь, подошел к господину Маску с намерением сделать совместное селфи. На опубликованных кадрах видно, что сначала предприниматель выглядит недовольным, надувая щеки, однако в момент съемки подмигивает в камеру. Издание Daily Mail также разместило материал, демонстрирующий еще один эпизод с участием господина Маска. На видеозаписи с банкета видно, как глава компании Apple Тим Кук приветливо улыбается фотографам, находясь за спиной Маска, в то время как сам предприниматель корчит забавные гримасы.

Накануне также стало известно, что парижская прокуратура инициировала предварительное расследование в отношении Маска и его компании X*, владеющей одноимённой соцсетью. *Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры. Оцените материал Политик





