Израиль приостанавливает контакты с офисом генерального секретаря ООН после включения израильских ведомств в список террористических организаций

📆5/28/2026 6:28 PM
Израиль приостановил рабочие контакты с офисом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша после того, как ООН включила ряд израильских ведомств в перечень структур, обвиняемых в нарушении половой неприкосновенности в зонах вооруженных конфликтов. Кроме того, отменен намеченный визит в Израиль спецпредставителя генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамилы Паттен.

Москва, 28 мая - АиФ-Москва. Израиль объявил о приостановке рабочих контактов с офисом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш а. Об этом сообщил постоянный представитель Израиля при организации Дани Данон.

Известно, что Тель-Авив пошел на этот шаг после того, как ООН включила ряд израильских ведомств в перечень структур, обвиняемых в нарушении половой неприкосновенности в зонах вооруженных конфликтов. Взаимодействие заморожено на весь срок, пока Гутерриш остается во главе ООН. Кроме того, отменен намеченный визит в Израиль спецпредставителя генсека ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамилы Паттен.

"Генеральный секретарь ООН внес Израиль в тот же черный список, в который внесены самые отъявленные террористические организации в мире. Это моральный позор и полный крах доверия к ООН", — заявил Данон, добавив, что Гутерриш проигнорировал реальные факты и продолжил "кампанию лжи и подстрекательства против Израиля". Израиль регулярно критикует Гутерриша за его высказывания по палестино-израильскому конфликту.

В октябре 2023 года генсек ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль, но отметил, что оно "произошло не в вакууме", и напомнил, что палестинцы на протяжении полувека "живут под гнетом оккупации".

