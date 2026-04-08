Израиль поддерживает двухнедельное перемирие с Ираном, но не в Ливане

📆4/8/2026 6:59 AM
📰Известия
Израиль выразил поддержку предложенному США двухнедельному прекращению огня с Ираном, при условии соблюдения ряда требований. Прекращение огня не распространяется на Ливан. В заявлении офиса премьер-министра Израиля подчеркивается важность стабильности в регионе и готовность к диалогу.

Израиль ская сторона выразила поддержку инициативе о временном прекращении огня с Иран ом на двухнедельный срок, выдвинутой президентом США Дональдом Трампом. Об этом стало известно из официального заявления, распространенного канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху 8 апреля. В заявлении подчеркивается, что данная мера направлена на деэскалацию напряженности в регионе и создание условий для дипломатического урегулирования затянувшегося конфликта.

Израиль приветствует готовность США к переговорам с Ираном и считает важным шагом достижение договоренностей, которые бы способствовали стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Однако, стоит отметить, что данное перемирие не распространяется на территорию Ливана. В заявлении также отмечается, что Израиль продолжит мониторинг ситуации и готов действовать в соответствии со своими национальными интересами и интересами безопасности, в случае любых угроз. Поддержка Израилем американской инициативы обусловлена, прежде всего, желанием создать благоприятную атмосферу для диалога и избежать дальнейшей эскалации насилия. При этом, израильское руководство осознает всю сложность ситуации и сохраняет бдительность, учитывая неоднозначные отношения с Ираном и его союзниками в регионе. Подчеркивается необходимость тщательного контроля за соблюдением условий перемирия и готовность к ответным действиям в случае их нарушения.\В заявлении также уточняется позиция Израиля по условиям прекращения огня, выдвинутым президентом Трампом. В частности, отмечается, что Израиль поддерживает требование о немедленной разблокировке Ормузского пролива, которая рассматривается как ключевой фактор обеспечения свободы судоходства и стабильности в регионе. Кроме того, Израиль настаивает на прекращении всех враждебных действий со стороны Ирана и его союзников в отношении Соединенных Штатов Америки. Это включает в себя любые атаки, кибер-атаки и поддержку террористических группировок, представляющих угрозу для безопасности США и ее союзников. Важно отметить, что в заявлении выражается надежда на то, что данное перемирие станет первым шагом на пути к более устойчивому и всеобъемлющему урегулированию иранского ядерного досье, а также других проблем, стоящих перед странами региона. Официальные лица Израиля подчеркивают, что ключевым принципом в урегулировании конфликта является уважение суверенитета и независимости всех стран региона, а также право народов на самоопределение. В контексте текущих событий, Израиль выражает уверенность в том, что совместные усилия международного сообщества, включая США и другие заинтересованные стороны, будут направлены на достижение справедливого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке. \В дополнение к официальному заявлению, распространенному канцелярией премьер-министра, в информационном пространстве появились комментарии представителей израильского руководства, разъясняющие детали позиции Израиля. В частности, посол Израиля в Российской Федерации Одед Йосеф прокомментировал тактические разногласия с США, выразив уверенность в важности координации усилий с американскими партнерами в рамках общих целей. Он также затронул вопрос об атаках на журналистов в Ливане, выразив обеспокоенность по поводу безопасности представителей СМИ и подчеркнув необходимость расследования инцидентов. Кроме того, Йосеф коснулся темы возможной новой операции в Газе, отметив, что Израиль оставляет за собой право на самооборону и готов действовать в случае угрозы безопасности своих граждан. В заявлении канцелярии премьер-министра также отмечается, что Соединенные Штаты заверили Израиль в приверженности достижению общих целей в предстоящих переговорах. Это подчеркивает важность тесного сотрудничества между странами в вопросах региональной безопасности и внешней политики. В заключение, необходимо отметить, что позиция Израиля по данному вопросу является результатом комплексного анализа ситуации и учитывает как национальные интересы, так и необходимость поддержания стабильности и безопасности в регионе. Израильское руководство сохраняет приверженность дипломатическим усилиям и готово к взаимодействию со всеми сторонами, заинтересованными в мирном урегулировании конфликта

