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Израиль согласился на просьбу Трампа о переносе ответных ударов по Ирану

Политика News

Израиль согласился на просьбу Трампа о переносе ответных ударов по Ирану
ИранБиньямин НетаньяхуДональд Трамп
📆6/8/2026 1:17 AM
📰aifonline
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился на просьбу президента Дональда Трампа о переносе ответных ударов по Ирану, сообщается в публикации портала Axios со ссылкой на источники. Политики провели телефонный разговор, и беседа прошла спокойнее, чем предыдущий звонок, состоявшийся на прошлой неделе.

Москва, 8 июня - АиФ-Москва. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по просьбе президента Дональда Трампа согласился подождать с ответными ударами по Иран у, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что политики провели телефонный разговор. По информации источников, беседа прошла спокойнее, чем 'напряженный и эмоциональный' звонок, состоявшийся на прошлой неделе. Собеседники журналистов отмечают, что президент США обосновал свою просьбу тем, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению сделки.

'Во время разговора Трамп сказал Нетаньяху повременить, поскольку 'мы близки к тому, чтобы заключить хорошую сделку''', - уточняется в публикации. При этом глава израильского правительства сначала пытался возражать, но в итоге сделал вид, что согласился. Источники считают, что американский лидер смог 'выиграть немного времени' для заключения сделки с Ираном. Напомним, вечером 7 июня Иран нанес ракетный удар по северу Израиля.

Это последовало после предупреждений о том, что иранская сторона ответит на недавний удар израильских военных по пригороду Бейрута. В Корпусе стражей исламской революции пояснили, что целью нового удара по Израилю стала авиабаза Рамат-Давид. По данным КСИР, этот объект израильская армия использовала для атак на Ливан. Иран также предупредил, что в случае продолжения боевых действий на ливанской территории Израиль столкнётся с ещё более сокрушительными ударами. Оцените материал ПолитикаИранБиньямин НетаньяхуДональд ТрампСШАИзраил

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