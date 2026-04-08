Израиль поддержал двухнедельное перемирие с Ираном, но исключил Ливан

Израиль выразил поддержку инициативе о прекращении огня с Ираном на две недели, но подчеркнул, что это не касается Ливана. Канцелярия премьер-министра Израиля заявила о согласии с предложением США при условии разблокировки Ормузского пролива и прекращения атак на США. Также сообщается о заверениях США о приверженности общим целям.

Израиль ская сторона выразила поддержку инициативе о временном прекращении огня с Иран ом сроком на две недели, но подчеркнула, что данное соглашение не будет распространяться на Ливан . Об этом стало известно из официального заявления, опубликованного канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху восьмого апреля.

В заявлении, распространенном через социальную сеть X (бывший Twitter), отмечается, что Израиль одобряет решение президента Трампа о приостановке военных действий против Ирана на двухнедельный период. Это решение было принято при условии незамедлительного открытия Ираном стратегически важного Ормузского пролива, а также полного прекращения всех враждебных атак, направленных против Соединенных Штатов Америки. Особо подчеркивается, что данное двухнедельное перемирие не будет распространяться на ситуацию в Ливане, что, вероятно, указывает на сохранение напряженности и потенциальную возможность дальнейших действий в этой стране. Параллельно с этим, в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля содержится информация о заверениях, полученных от американской стороны. Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность достижению общих целей, разделяемых Вашингтоном, Тель-Авивом и их союзниками, в рамках предстоящих переговоров. Данные заявления свидетельствуют о стремлении Израиля к координации действий с США и поддержанию стабильности в регионе, несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях с Ираном и ситуацию в Ливане. Израильская позиция демонстрирует готовность к диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, при этом подчеркивая свою приверженность защите собственных интересов и безопасности. Обстановка в регионе остается сложной и динамичной, и любые дальнейшие шаги будут зависеть от развития событий и готовности сторон к компромиссам. \Ситуация в регионе развивается стремительно, и заявления Израиля стали ответом на инициативу, предложенную американским президентом. Дональд Трамп ранее в тот же день заявил о готовности приостановить военные удары по Ирану на две недели. Основным условием для реализации этой инициативы, по словам Трампа, является полная разблокировка Ормузского пролива. Глава Белого дома также сообщил о получении от Ирана предложения из десяти пунктов, направленных на урегулирование конфликта, и выразил готовность продолжить работу над этими пунктами. Эта инициатива открывает потенциальные возможности для дипломатического урегулирования конфликта, но также вызывает вопросы о долгосрочной стабильности в регионе. Важно отметить, что решение о приостановке ударов, как было подчеркнуто в заявлении Израиля, не распространяется на Ливан. Это может указывать на сохранение напряженности в отношениях с ливанской стороной или на опасения относительно дестабилизации ситуации в этой стране. Информация, предоставленная агентством Associated Press, добавляет еще один нюанс к общей картине. Согласно данным агентства, Иран и Оман получили возможность взимать плату за проход судов через Ормузский пролив в период двухнедельного перемирия. Собранные средства, как сообщается, планируется направить на восстановление инфраструктуры Ирана. Это решение, по всей видимости, является частью общего пакета мер, направленных на смягчение последствий конфликта и создание условий для дальнейших переговоров. Развитие событий в регионе требует постоянного мониторинга и анализа, а также готовности к быстрому реагированию на изменяющуюся ситуацию. \Позиция Израиля в отношении предложенного перемирия отражает сложную геополитическую обстановку в регионе. Поддержка инициативы о прекращении огня, объявленная канцелярией премьер-министра, демонстрирует стремление к деэскалации конфликта и готовность к сотрудничеству с США. Однако оговорка о нераспространении перемирия на Ливан подчеркивает сохраняющуюся напряженность в отношениях с этой страной и, возможно, указывает на опасения по поводу активности «Хезболлы» или других проиранских сил. Важно понимать, что ситуация в регионе взаимосвязана и любое изменение в одном направлении может оказать влияние на другие страны. Заверения, полученные Израилем от США о приверженности общим целям, говорят о важности поддержания тесных отношений с Вашингтоном в условиях региональной нестабильности. Эти гарантии могут укрепить позиции Израиля в предстоящих переговорах и обеспечить поддержку в случае необходимости. Посол Израиля в РФ Одед Йосеф прокомментировал тактические разногласия с США, что указывает на потенциальные различия в подходах к урегулированию конфликта. Важно помнить о многообразии интересов и точек зрения, а также о необходимости поиска компромиссов для достижения мира. Обстановка в регионе остается напряженной, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от готовности всех сторон к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений. Вся важная информация будет оперативно освещаться в канале «Известия» в мессенджере МАХ, что позволит быть в курсе последних событий и изменений в регионе





Израиль Иран Перемирие Ливан США Ормузский Пролив Нетаньяху Трамп Политика Конфликт

