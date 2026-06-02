Изменения в выплатах пенсионеров России летом 2026 года: кому и когда повысят пенсию

Член комитета Госдумы Алексей Говырин рассказал о предстоящих изменениях в пенсионных выплатах с июня по август 2026 года. Обсуждаются условия для получения удвоенной фиксированной выплаты для пенсионеров 80+ и инвалидов I группы, особенности перерасчёта из-за переноса выходных, а также детали ежегодного беззаявительного перерасчёта для работающих пенсионеров с 1 августа, ограничение в три пенсионных балла и applicability для бывших военнослужащих.

С июня по август 2026 года различные категории пенсионеров в России столкнутся с изменениями в выплатах, как сообщил член комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин .

Эти изменения касаются как фиксированных выплат, так и ежегодного беззаявительного перерасчёта для работающих пенсионеров, а также особенностей индексации для некоторых социальных групп. В июне 2026 года прибавку к пенсии получат те, чьё право на неё возникло в мае. Если гражданину исполнилось 80 лет или ему установили первую группу инвалидности, то фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается. Согласно пояснениям парламентария, общая сумма составит 19 169,38 рубля плюс надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля.

Важно отметить, что из-за переноса выходных дней - 12 июня выпадает на пятницу, а выходные продлятся до 14 июня - выплаты за эти дни будут перечислены не позднее 11 июня. Таким образом, сумма остаётся прежней, меняется лишь день получения денежных средств. В июле повышенную выплату получат только те пенсионеры, у которых 80-летие или первая группа инвалидности наступили уже в июне, а не в мае. Это означает, что изменение касается исключительно тех, кто достиг соответствующих условий в текущем месяце.

Ежегодный беззаявительный перерасчёт для работающих пенсионеров запланирован на 1 августа 2026 года. Его основанием служат страховые взносы, которые работодатель уплачивал за работника за 2025 год. Максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами, что приблизительно составляет 470 рублей в месяц. Депутат особо подчеркнул, что тем, кто трудился неофициально, перерасчёт ничего не добавит, поскольку отсутствуют страховые взносы.

Также было уточнено, что с 2026 года мораторий на индексацию работающим пенсионерам отменён, и январское повышение пенсий они получили наравне со всеми. Однако к августовскому перерасчёту январские коэффициенты не применяются. Эта схема перерасчёта также распространяется на бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур, которые после увольнения продолжили работать на гражданских должностях, при условии соблюдения всех установленных нормативных требований





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