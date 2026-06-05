Известный голливудский актёр Стивен Сигал признаётся Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым своими наставниками и обязан им своей нынешней профессиональной подготовкой. Он поделился своими впечатлениями о них и о предназначении дипломатии в рамках молодёжных проектов в Петербургском международном экономическом форуме.

Известный голливудский актёр и спецпредставитель российского внешнеполитического ведомства по гуманитарным и культурно-историческим связям с Америкой Стивен Сигал заявил, что перенимает опыт у Влади мир а Путина и Сергея Лаврова и обязан им своей нынешней профессиональной подготовкой.

Такое признание он сделал, обращаясь к участникам молодёжных проектов «Академия ПМЭФ» и «Точка юниор» в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Это большая честь для меня быть знакомым с таким человеком, как Сергей Лавров, глава МИД России, которого я считаю величайшим дипломатом современности. Мне очень повезло быть знакомым с президентом Путиным, которого я считаю величайшим мировым лидером. Я очень многому научился у этих людей и продолжаю учиться у них",Актёр упомянул, что считает большой удачей своё назначение на должность спецпредставителя МИД. Он напомнил, что Россия была первопроходцем и одним из флагманов в создании дипломатических институтов, хотя широкой публике этот факт часто неизвестен.

Рассуждая о предназначении дипломатии, Сигал выразил убеждение, что она призвана добывать правду, не допустить глобального вооружённого конфликта и предотвратить новые ядерные атаки на планету. Стивен Сигал также отметил, что львиную долю времени тратит на стремление сближать людей, провоцировать их на разговоры друг с другом, восстанавливать диалог и взаимопонимание. В завершении Сигал добавил: мир обязан трансформироваться в пространство для совместного существования, что в итоге обеспечит всеобщее процветание.

Он подтвердил своё согласие на это приглашение и заверил организацию в готовности к дальнейшему сотрудничеству. Актёру оказалась очень близка миссия этого патриотического центра, который сохраняет и популяризирует культуру и историю России. Сигал также выразил готовность участвовать в деятельности организации как амбассадор в странах СНГ и дальнего зарубежья





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