Известные звезды предложили свою любовь по-необычным традициям

В статье рассказываются истории неординарных предложений руки и сердца известных личностей. Когда предложение было сделано всего через 7 часов после знакомства, кто-то вышел замуж прямо на вершине самой высокой горы Сочи, а кто-то принимал участие в романтическом уйне в Мальдивах.

В Сети расходится видео, где на арене костромского цирка жонглёр сделал предложение балерине. И та ответила «да» под гром зрительских оваций. Аif.ru собрал истории, когда предложение руки и сердца делали необычным образом.

С третьей попытки Телеведущей Елене Летучей обручальное кольцо преподнесли на вершине горы. Все произошло на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Актриса Екатерина Шпица получила предложение от фитнес-тренера Руслана Панова сразу после спектакля «Ромео и Джульетта». Руслан взбежал на сцену до закрытия занавеса, встал на одно колено и надел кольцо на палец возлюбленной.

Екатерина не смогла сдержать слез радости. Пару тепло поздравили коллеги, поддержали Руслана и зрители в зале





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известные Звезды Предложения Руки И Сердца Неординарные Традиции Краткосрочные Браки

United States Latest News, United States Headlines